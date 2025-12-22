Τάσεις αποκλιμάκωσης του φαινομένου των ρευματοκλοπών δείχνουν τα τελευταία στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ, ωστόσο το πρόβλημα παραμένει σημαντικό και το κόστος για τους συνεπείς καταναλωτές εκτιμάται σε 450 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε 60 ευρώ ετησίως για τον λογαριασμό κάθε πολίτη και επιχείρησης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πηγές του Διαχειριστή, οι ρευματοκλοπές αυξήθηκαν από 1,1% την περίοδο 2012-2013 σε επίπεδα 5-6%, ως αποτέλεσμα των διαδοχικών κρίσεων των τελευταίων ετών (δεκαετής οικονομική κρίση, πανδημία Covid-19, ενεργειακή κρίση 2022).

Με τη σταδιακή εγκατάσταση έξυπνων μετρητών στο δίκτυο, που δίνουν τη δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης, οι ρευματοκλοπές μειώθηκαν κατά 9% το 2024 και εκτιμάται ότι σε αντίστοιχο επίπεδο θα διαμορφωθεί η μείωση και για το 2025. Αυτό αντιστοιχεί σε μείωση της επιβάρυνσης των καταναλωτών κατά 150-200 εκατ. ευρώ για τη διετία 2024-2025, ή 10 ευρώ τον χρόνο ανά παροχή, δεδομένου ότι το κόστος της κλαπείσας ενέργειας επιμερίζεται στους λοιπούς καταναλωτές.

Η βελτίωση των μεγεθών, πέρα από τους έξυπνους μετρητές, αποδίδεται και στην αύξηση του αριθμού των ελέγχων που φθάνουν σε 50.000 τον χρόνο και προσδιορίζονται με τεχνικές εκτίμησης ή κινδύνου ή ύστερα από καταγγελίες.

Ο εντοπισμός των ρευματοκλοπών οδηγεί σύμφωνα με τη νομοθεσία σε καταλογισμό υψηλών προστίμων. Σημειώνεται πάντως ότι υποβάλλονται και καταγγελίες για επιβολή ποινών σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται εκ των υστέρων ότι δεν υπήρχε ρευματοκλοπή.

Σε κάθε περίπτωση από την πλευρά του Διαχειριστή διευκρινίζεται ότι δεν αποκομίζει οικονομικό όφελος από τα πρόστιμα, καθώς τα ποσά που καταλογίζονται επιστρέφουν για τη μείωση της επιβάρυνσης των συνεπών καταναλωτών.