Χριστούγεννα 2025: Πώς κινούνται σήμερα τα μέσα μαζικής μεταφοράς

Με αλλαγές διεξάγονται σήμερα Πέμπτη 25/12, ανήμερα των Χριστουγέννων, τα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΟΑΣΑ, και σήμερα, καθώς και αύριο δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων 26/12 και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς 1/1 και τα Θεοφάνια 6/1, θα ισχύσει πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και αργιών για τα λεωφορεία αρμοδιότητας ΟΣΥ και Κοινοπραξίας, καθώς και για τα τρόλεϊ.

Την Παρασκευή 2/1 και τη Δευτέρα 5/1 θα εφαρμοστεί έκτακτο πρόγραμμα δρομολόγησης στα λεωφορεία αρμοδιότητας ΟΣΥ και Κοινοπραξίας, καθώς και στα τρόλεϊ.

Για τις συχνότητες δρομολογίων των μέσων σταθερής τροχιάς (Γραμμές Μετρό 1, 2, 3 και Τραμ) κατά τις ημέρες των εορτών μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά: