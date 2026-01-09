Χρήστος Κωνσταντινίδης για Μαρία Καρυστιανού: “Καπηλεύεται την ιστορία των Τεμπών” – Τι είπε για το ταμείο του συλλόγου

Για ιδιωτική ατζέντα και για έλλειψη διαφάνειας κατηγορεί τη Μαρία Καρυστιανού το ιδρυτικό στέλεχος του συλλόγου για τα θύματα της εθνικής τραγωδίας στα Τέμπη, Χρήστος Κωνσταντινίδης.

Ο κ. Κωνσταντινίδης, που έχασε τη σύζυγό του στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα, μιλώντας στον ΑΝΤ1 είπε πως «η Μαρία Καρυστιανού ήθελε μόνο γονείς στον Σύλλογο και απέκλειε άλλους συγγενείς όπως παιδιά, παππούδες ή άλλους και πρέπει να απαντήσει η ίδια γιατί το έκανε αυτό. Υπάρχουν τραυματίες πολύ σοβαρά που αναγκάζονται από την τσέπη τους να δίνουν τα πάντα για την αποκατάσταση και θεραπείες και τα γνωρίζει αυτά πολύ καλά ο σύλλογος».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ερώτηση αν το γνωρίζει αυτό η κυρία Καρυστιανού είπε: «Θα ήταν αδιανόητο να μην το γνωρίζει».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η κυρία Καρυστιανού θεωρεί ότι έχει αναλάβει προσωπικά να αποδώσει δικαιοσύνη για τα θύματα των Τεμπών αλλά δεν έχει την αποκλειστικότητα. Το θέμα μου ήταν να υπάρχει μια νομική εκπροσώπηση και το ταμείο να βοηθά τους πάντες».

Σχετικά με τα οικονομικά του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών 2023 και για το αν έχει απαντήσει πόσα είναι τα χρήματα στο ταμείο είπε: «Το ταμείο του συλλόγου είναι κρυφό μυστικό. Η Μιρέλα Ρούτσι είναι ταμίας και δεν ξέρω αν είναι πρόσωπο που φαίνεται ή πρόσωπο που διαχειρίζεται».

Για την αποχώρησή του τόνισε: «Εγώ αποχώρησα γιατί ήθελα ο σύλλογος να αγκαλιάζει τους πάντες».

«Πριν από έναν χρόνο και μετά από την δεύτερη επέτειο που έδωσαν για δεύτερη φορά τα ηχητικά με τα βίντεο με την ομάδα του κ. Κοκοτσάκη και ότι 27 θύματα ήταν ζωντανά και κάηκαν σε δεύτερο χρόνο από κάποιο υλικό ο κόσμος έκανε δυο τεράστιες εκδηλώσεις ζητώντας ασφαλή σιδηρόδρομο και δικαιοσύνη στην υπόθεση των Τεμπών. Όταν ζητήσαμε από την κυρία Καρυστιανού να καταθέσουμε όλοι μαζί μήνυση για ασφαλή σιδηρόδρομο έκανε αναρτήσεις που έλεγε ότι δεν συμμετέχουμε σε καμία τέτοια ενέργεια» επισήμανε ο Χρήστος Κωνσταντινίδης.

Όσον αφορά στο κόμμα που σκοπεύει να κάνει η Μαρία Καρυστιανού, ο ίδιος είπε: «Θεωρώ ότι καπηλεύεται όλη αυτή την ιστορία και για να το θέσω διαφορετικά απευθύνω πρόσκληση στην κα Καρυστιανού να μας καλέσει αν θέλει να λειτουργήσουμε συλλογικά. Αν θέλει σοβαρούς ανθρώπους δίπλα της με βιογραφικό που να θέλουν δημοκρατικά να φέρουν την κάθαρση να μας καλέσει και να μην γίνονται όλα κρυφά όπως έχουν γίνει όλα μέχρι σήμερα. Στο πλευρό της αλλά όχι στο κόμμα της».