ΕΛΛΑΔΑ

Χρηματικά βραβεία 197.000 ευρώ σε 197 επιτυχόντες μαθητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Από τα προγράμματα του ΛΑΕ / ΟΠΕΚΑ

Χρηματικά βραβεία 197.000 ευρώ σε 197 επιτυχόντες μαθητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
DEBATER NEWSROOM

Πραγματοποιήθηκε η καταβολή ποσού 197.000 ευρώ, για το νέο πιλοτικό πρόγραμμα των χρηματικών βραβείων -Υποτροφίες σε επιτυχόντες/ούσες μαθητές/τριες στις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2025 στην τριτοβάθμια εκπαίδευση- σύμφωνα με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Όπως αναφέρεται, στη φετινή πρώτη πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος προβλεπόταν η χορήγηση χρηματικού βραβείου- Υποτροφίας, 1.000 ευρώ σε 650 επιτυχόντες/ούσες μαθητές/τριες στις πανελλαδικές εξετάσεις το έτος 2025 στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Το νέο πιλοτικό πρόγραμμα αφορούσε τέκνα, που ήταν άμεσα ή έμμεσα δικαιούχοι του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, εφόσον:

  • εγγράφονται για πρώτη φορά σε εκπαιδευτικό ίδρυμα της δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έχοντας επιτύχει στις πανελλαδικές εξετάσεις το έτος 2025, και
  • η μητέρα τους είναι άμεσα δικαιούχος των παροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ και έχει τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα, που είναι επίσης δικαιούχοι του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.

Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα του ΛΑΕ / ΟΠΕΚΑ στην επίσημη ιστοσελίδα 
www.opeka.gr.

