Χίος: Σάλος με το αποκριάτικο black humor στα Μεστά για τους 15 νεκρούς μετανάστες – «Μόνο ντροπή» (Βίντεο)

Κύμα αντιδράσεων έχει προκαλέσει το αμφιλεγόμενο «χιούμορ» γύρω από το τραγικό ναυάγιο στη Χίο, που στοίχισε τη ζωή σε 15 πρόσφυγες και μετανάστες, κατά τη διάρκεια του παραδοσιακού εθίμου του «Αγά» στα Μεστά.

Στο σκετς συμμετείχαν ο συνταξιοδοτημένος γιατρός Αδαμάντιος Φύλλας και ο απερχόμενος διοικητής του νοσοκομείου Χίου, Χρήστος Τσιαχρής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έπρεπε να πνιγούν ολοι»

Ο διοικητής του νοσοκομείου Χίου και ένας γιατρός κάνουν χαβαλέ με τους 15 νεκρούς μετανάστες. Το πλήθος παρακολουθεί σιωπηλά, μέχρι που μια κοπέλα παίρνει τον λόγο και τους ξεφτιλίζει.

1000 μπράβο. pic.twitter.com/mSSXLCVTiC— Bella Baxter (@beellabaxter) February 24, 2026

Σύμφωνα με βίντεο από την εκδήλωση, ο γιατρός παρουσίασε τον διοικητή «ενόχο» για τους πνιγμούς των 15 προσφύγων, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είναι υπεύθυνος για τους πνιγμένους 15 μετανάστες», με τον «Αγά» να απαντά «Και λίγοι ήταν».

Στη συνέχεια, ο γιατρός προσέθεσε: «Έπρεπε να πνιγούν όλοι», ενώ σε άλλο σημείο ανέφερε με σαρκαστικό ύφος ότι ο διοικητής «θα φύγει να πάει σε μεγάλο νοσοκομείο, δίπλα στον Άδωνι, για να μάθει και ο Άδωνις να πνίγει κόσμο», προσπαθώντας να «καυτηριάσει» την κριτική για την κυβέρνηση και το Λιμενικό σχετικά με τη διαχείριση της τραγωδίας.

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, ο γιατρός παραδέχθηκε ότι τα σχόλιά του ήταν «το λιγότερο ατυχή και απρεπή», σημειώνοντας ότι δεν τον τιμούν ούτε ως άνθρωπο ούτε ως γιατρό.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, μία κοπέλα πήρε το μικρόφωνο και καταδίκασε δημόσια τα σχόλια, λέγοντας ότι είναι ντροπή να «κάνουμε χαβαλέ με τον θάνατο τόσων ανθρώπων», υπενθυμίζοντας την σοβαρότητα του γεγονότος και την ανάγκη σεβασμού απέναντι στα θύματα.