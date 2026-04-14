Παραλίγο τραγωδία στην Χίο – 32χρονη τραυματίστηκε στην γνάθο από ρουκέτα

Μία παραλίγο τραγωδία σημειώθηκε στην Χίο με μία γυναίκα να τραυματίζεται από ρουκέτα την στιγμή που κατευθυνόταν προς την εκκλησία του Αγίου Μάρκου στον Βροντάδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ρουκέτα την χτύπησε στο πρόσωπο, προκαλώντας συντριπτικό κάταγμα στο σαγόνι, ενώ φέρεται να υπήρξε και απώλεια δοντιών λόγω της έντασης του χτυπήματος.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Χίου για τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο εκεί δεν υπήρχε διαθέσιμος γναθοχειρουργός για την αντιμετώπιση του περιστατικού, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων.

Για τον λόγο αυτό κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή της σε νοσοκομειακή μονάδα της Αθήνας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση από εξειδικευμένη ιατρική ομάδα