Χίος: Τηρήθηκε το έθιμο του ρουκετοπολέμου στον Βροντάδο – Εντυπωσιακές εικόνες (βίντεο)

Η νύχτα έγινε μέρα στον Βροντάδο της Χίου καθώς το έθιμο του ρουκετοπολέμου τηρήθηκε για ακόμη μία φορά φέτος δημιουργώντας εντυπωσιακές εικόνες.

Το ιστορικό έθιμο πραγματοποιήθηκε κανονικά, με τα συνεργεία του Αγίου Μάρκου και της Παναγίας Ερειθιανής να προχωρούν σε ρίψεις από τις προκαθορισμένες θέσεις, μέσα σε ένα πλαίσιο που είχε στόχο την καλύτερη οργάνωση και την ασφαλή διεξαγωγή της βραδιάς. Η εικόνα ανάμεσα στις δύο ενορίες ήταν, για μία ακόμη χρονιά, εντυπωσιακή, με τον ουρανό να φωτίζεται ασταμάτητα και το θέαμα να καθηλώνει κατοίκους και επισκέπτες.

Όπως αναφέρει το politischios.gr, η οριστική απόφαση ελήφθη το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου, οπότε ξεκαθάρισε ότι ο ρουκετοπόλεμος θα διεξαχθεί κανονικά.

Στις 18:00 ξεκίνησε από το Πετροκάραβο η κοινή παρέλαση των συνεργείων του Αγίου Μάρκου και της Παναγίας Ερειθιανής, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της φετινής αναστάσιμης διαδικασίας. Λίγο αργότερα, τα συνεργεία κατευθύνθηκαν στις θέσεις ρίψης, ενώ προβλέφθηκαν και συγκεκριμένες παύσεις στις ρίψεις, προκειμένου να διευκολυνθεί η ασφαλής προσέλευση του κόσμου στις δύο ενορίες.

Πίσω από τη φετινή αβεβαιότητα βρισκόταν το συμβάν με την ανάφλεξη σε χώρο κατασκευής ρουκετών, το οποίο είχε προκαλέσει εγκαύματα και είχε οδηγήσει σε συλλήψεις και ποινικές διώξεις. Συνολικά επτά άτομα συνελήφθησαν για παραβάσεις της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, καθώς και για εμπρησμό από αμέλεια και κατά συναυτουργία, με τρεις από αυτούς να οδηγούνται στην Εισαγγελία και τους υπόλοιπους να παραμένουν στο Νοσοκομείο Χίου.

Δείτε εικόνες (Πηγή: alithia.gr):