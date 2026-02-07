Χίος: Προφυλακιστέος ο φερόμενος διακινητής των μεταναστών στο πολύνεκρο ναυάγιο – Τι υποστήριξε στην απολογία του

Στη φυλακή οδηγήθηκε ο Μαροκινός φερόμενος διακινητής στο πολύνεκρο ναυάγιο με μετανάστες στη Χίο μετά την απολογία του το βράδυ του Σαββάτου (7/2).

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 31χρονος Μαροκινός στην απολογία του φέρεται να υποστήριξε ότι πλήρωσε για να επιβιβαστεί στη βάρκα, ενώ, παρότι έχει ήδη αναγνωριστεί από καταθέσεις διασωθέντων ως διακινητής, αρνήθηκε ενώπιον των ανακριτικών Αρχών ότι ήταν ο χειριστής του σκάφους.

Όπως ανέφερε, οι γονείς του πλήρωσαν 3.000 ευρώ σε κάποιον που μιλούσε την τουρκική γλώσσα, με τον οποίο έγινε η συνεννόηση για να περάσει στην Ελλάδα. Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει βαρύτατες κακουργηματικές διώξεις για πρόκληση ναυαγίου από το οποίο επήλθαν θάνατοι, για διακίνηση μεταναστών και για παράνομη είσοδο στη χώρα.

Ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε στο Δικαστικό Μέγαρο συνοδευόμενος από τους δύο συνηγόρους υπεράσπισής του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, οι επιβαίνοντες στη λέμβο έχουν καταθέσει ότι ο συγκεκριμένος άνδρας ήταν εκείνος που τους παρέλαβε από τα τουρκικά παράλια του Τσεσμέ, με σκοπό να τους μεταφέρει στην Ελλάδα.

Η απολογία του κατηγορουμένου ξεκίνησε λίγο μετά τις 18:00 το απόγευμα του Σαββάτου (7/2/26) και λίγο μετά τις 22.00 το βράδυ έγινε γνωστό ότι προφυλακίζεται.

“Παγώνουν” το αίμα οι μαρτυρίες για την τραγωδία στη Χίο

Πρωτοφανή περιστατικά περιγράφουν μαρτυρίες από τα νοσοκομεία της Χίου που υποδέχθηκαν τους νεκρούς και τους τραυματίες.

Στο MEGA μίλησε η Μαρία Σαραντινίδου, αντιπρόεδρος σωματείου εργαζομένων και υποδιευθύντρια νοσηλευτικής υπηρεσίας στη Χίο, όπου νοσηλεύονται οι τραυματίες του ναυαγίου κάνοντας λόγο για έναν ζωντανό εφιάλτη.

«Από το 2015 και πριν το 2015 είχαμε πολλά ναυάγια και είχαμε τότε να αντιμετωπίσουμε πνιγμούς. Υπήρχε φορά, το λες και ανατριχιάζεις, ότι βάζαμε τρία παιδάκια πάνω σε ένα φορείο. Χωρούσαν στο φορείο τρία παιδιά πνιγμένα να τα κατεβάζουμε στο νεκροτομείο. Αυτήν τη φορά δεν είχε καμία σχέση αυτό που αντιμετωπίσαμε.

Αυτήν τη φορά είχαμε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, βαρείς τραυματισμούς, είχαμε κατάγματα, είχαμε ρήξη σπλήνας, ρήξη διαφράγματος, κατάγματα αυχένα στα παιδιά. Δηλαδή ασθενείς που φάνηκαν ότι ήταν λες και ήταν από ένα πολύνεκρο τροχαίο. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν χτυπημένοι.

Οι σακούλες (που έβαζαν τους νεκρούς) έσταζαν αίμα. Και βέβαια αυτό επιβεβαιώθηκε μετά το πέρας των νεκροτομών που ήρθαν ιατροδικαστές από την Αθήνα», είπε.