Χερσόνησος: 15χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κατάστασης μέθης μετά από πάρτι – 2 συλλήψεις

Σε νοσοκομείο μεθυσμένη μεταφέρθηκε μία 15χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε πάρτι στη Χερσόνησο, στη Κρήτη.

Όπως μεταδίδει το cretalive.gr, το κορίτσι μεταφέρθηκε, το βράδυ της περασμένης Τετάρτης (10/12), στο ΠΑΓΝΗ, μετά το πάρτι και, λίγες ώρες αργότερα, πήρε εξιτήριο.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της ανήλικης που διοργάνωσε το πάρτυ με το αλκοόλ, καθώς και της μητέρας της.