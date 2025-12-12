Η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup θα επιφέρει απτά οφέλη στην ελληνική οικονομία;
ΕΛΛΑΔΑ

Χερσόνησος: 15χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κατάστασης μέθης μετά από πάρτι – 2 συλλήψεις

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της ανήλικης που διοργάνωσε το πάρτυ και της μητέρας της

Σε νοσοκομείο μεθυσμένη μεταφέρθηκε μία 15χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε πάρτι στη Χερσόνησο, στη Κρήτη.

Όπως μεταδίδει το cretalive.gr, το κορίτσι μεταφέρθηκε, το βράδυ της περασμένης Τετάρτης (10/12), στο ΠΑΓΝΗ, μετά το πάρτι και, λίγες ώρες αργότερα, πήρε εξιτήριο.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της ανήλικης που διοργάνωσε το πάρτυ με το αλκοόλ, καθώς και της μητέρας της.

ΕΛΛΑΔΑ

