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ΕΛΛΑΔΑ

Χειροπέδες σε τρεις γυναίκες που άρπαζαν προϊόντα από καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας

Κατασχέθηκαν κλοπιμαία

Χειροπέδες σε τρεις γυναίκες που άρπαζαν προϊόντα από καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας
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Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, απογευματινές ώρες της 17-8-2026 από αστυνομικούς της Ομάδας Παρεμπορίου της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών/Δ.Α.Α./Γ.Α.Δ.Α. στο κέντρο της Αθήνας, -3- γυναίκες, ηλικίας 52, 32 και 21 ετών, κατηγορούμενες για κλοπή κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.

Ειδικότερα, ανωτέρω αστυνομικοί στο πλαίσιο αναζητήσεων ατόμων που προέβαιναν σε κλοπές προϊόντων από καταστήματα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, εντόπισαν τις κατηγορούμενες, τις έθεσαν σε διακριτική επιτήρηση και τις κάλεσαν σε έλεγχο.

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Κατά τον έλεγχο των αστυνομικών βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν προϊόντα που είχαν αφαιρέσει λίγο πριν από δύο καταστήματα του κέντρου της Αθήνας.

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί τις ακινητοποίησαν και τις οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακροπόλεως/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α..

Οι συλληφθείσες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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