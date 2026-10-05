Κίνηση: Στο “κόκκινο” Κηφισός και Λεωφόρος Αθηνών – Προβλήματα και στο κέντρο της Αθήνας

Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται το πρωί της Δευτέρας, 5 Οκτωβρίου, με τους κεντρικούς δρόμους της Αττικής να παρουσιάζουν αυξημένη κίνηση.

Συγκεκριμένα, στο “κόκκινο” είναι η Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος) από το ύψος του Χαϊδαρίου έως και τον Σκαραμαγκά αλλά και στην είσοδο, στην Αθηνών-Λαμίας (Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος) όπως και στην Αθηνών -Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος).

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Προβλήματα εντοπίζονται και στον Κηφισό, στο ρεύμα ανόδου και καθόδου από το ύψος της Λ. Αθηνών έως και την Φιλαδέλφεια. Αρκετά αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων και στη Λεωφόρο Θηβών.

Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό και κυρίως στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Αναλυτικότερα, οι καθυστερήσεις των οδηγών οχημάτων στο από τον κόμβο της Φυλής έως την Κηφισίας ξεπερνούν τα 45 λεπτά.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 45′ από Φυλής έως Κηφισίας. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 15′-20′ από Ανθούσα έως Κηφισίας, 20′-25′ από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας. October 5, 2026

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα κυρίως στην έξοδο για Λαμία η καθυστέρηση ξεπερνά τα 15 λεπτά.