Χειρόφρενο τραβάνε και σήμερα οι οδηγοί των Ταξί στην Αττική

Χωρίς Ταξί είναι και σήμερα, Τετάρτη η Αττική, με τις κινητοποιήσεις των οδηγών να διαρκούν μέχρι την Πέμπτη στις 6:00, στο πλαίσιο της νέας 48ωρης απεργίας.

Το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), με ανάρτησή του στα social media, ενημερώνει για τις συναντήσεις που είχε πρόσφατα με κοινοβουλευτικές ομάδες κομμάτων της αντιπολίτευσης (ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση και ΚΚΕ), όπου και τέθηκαν διεξοδικά όλα τα προβλήματα του ταξί. Σύμφωνα με τους αυτοκινητιστές, οι εκπρόσωποι των κοινοβουλευτικών ομάδων εξέφρασαν την υποστήριξή τους και δεσμεύτηκαν να πιέσουν για άμεσες λύσεις.

Ειδικότερα τέθηκαν τα παρακάτω ζητήματα:

«Ηλεκτροκίνηση – Όχι στην βίαιη μετάβαση: Απαιτούμε παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση έως το 2035, με ρεαλιστικό και βιώσιμο σχέδιο μετάβασης.

Ξεκάθαρο πλαίσιο έργου ταξί – Ε.Ι.Χ. με οδηγό: Απαιτούμε ελάχιστη μίσθωση 150 ευρώ συν Φ.Π.Α. για τα Ε.Ι.Χ. με οδηγό, σε ολόκληρη την επικράτεια, ώστε να σταματήσει η νόθευση του μεταφορικού έργου και η κοροϊδία σε βάρος των επαγγελματιών ταξί.

Αθέμιτος ανταγωνισμός – Ασυδοσία πολυεθνικών: Η κυβέρνηση κλείνει τα μάτια στον αθέμιτο ανταγωνισμό που προκαλούν πολυεθνικές εφαρμογές, υπονομεύοντας τον κλάδο και ιδιαίτερα τα Ράδιο Ταξί.

Ειδικές λωρίδες κυκλοφορίας (λεωφορειολωρίδες) – Αυτονόητο δικαίωμα: Απαιτούμε δικαίωμα χρήσης των ειδικών λωρίδων κυκλοφορίας (λεωφορειολωρίδων) από τα έμφορτα ταξί, όπως σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα που σέβεται τους πολίτες της.

Φορολογικό: Τέλος στην τεκμαρτή – ληστρική επιδρομή: Ζητάμε δίκαιη φορολογική μεταχείριση και τερματισμό της φορολογικής εξόντωσης του κλάδου.

Ερανιστικό Νομοσχέδιο: Το σχέδιο νόμου, αν και βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της προετοιμασίας, είναι ενδεικτικό των προθέσεων της κυβέρνησης. Πλήρη απαξίωση και οικονομική εξόντωση των επαγγελματιών».