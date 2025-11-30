Χάος στα μπλόκα των αγροτών, κλειστή η ΠΑΘΕ – Τρεις συλλήψεις, δύο αστυνομικοί τραυματίες από τα επεισόδια

Μεγάλη ένταση επικράτησε στα μπλόκα των αγροτών στη Θεσσαλία το μεσημέρι της Κυριακής (30/11) με τους αγρότες να σπάνε το αστυνομικό μπλόκο και να περνούν τα τρακτέρ τους στη ΠΑΘΕ.

Λίγο πριν τις 15:00 το μεσημέρι, οι αγρότες πέρασαν στην εθνική οδό στην περιοχή της Νίκαιας στη Λάρισα. Χρησιμοποιώντας άλλες διαδρομές προσέγγισαν το σημείο όπου ξεκίνησε να στήνεται το μπλόκο. Η παρουσία ισχυρών δυνάμεων των ΜΑΤ στο σημείο προκάλεσε άμεσα αντιπαραθέσεις, με λεκτικούς διαπληκτισμούς και έντονη πίεση προς την αστυνομία να απομακρύνει την κλούβα που είχε τοποθετηθεί κάθετα στο οδόστρωμα, φράζοντας πλήρως τη διέλευση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

(EUROKINISSI)

Δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Ο ένας, σύμφωνα με το onlarissa.gr, είναι γνωστός συνδικαλιστής, ο οποίος έπεσε στο οδόστρωμα και δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες από τους διασώστες.

Χάος σε Νίκαια και Πλατύκαμπο

Οι αγρότες σήκωσαν στα χέρια οχήματα της αστυνομίας, ακόμα και έναν γερανό της ΕΛΑΣ, που είχαν κλείσει το δρόμο για να περάσουν τα τρακτέρ. Στο σημείο σημειώθηκε ένταση με τις αστυνομικές δυνάμεις να κάνουν χρήση χημικών.

Στον Πλατύκαμπο Λάρισας συνελήφθησαν δύο άτομα. Ο ένας κατηγορείται για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και αντίσταση, ενώ ο δεύτερος για φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Η τρίτη σύλληψη έγινε στον κόμβο Νίκαιας, όπου άτομο φέρεται να προκάλεσε σωματικές βλάβες, καθώς και να άσκησε βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, αντιδρώντας παράλληλα στη σύλληψή του.

Από τις επιθέσεις τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Οι αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στα σημεία των κινητοποιήσεων με στόχο τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών στο οδικό δίκτυο της περιοχής. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Συνελήφθησαν σήμερα (30-11-2025) το μεσημέρι, από αστυνομικούς που λάμβαναν μέτρα τάξης κατά τη διάρκεια αγροτικών κινητοποιήσεων σε περιοχές της Λάρισας, τρεις ημεδαποί, οι οποίοι -κατά περίπτωση- προέβησαν σε έκνομες ενέργειες σε βάρος αστυνομικών και υπηρεσιακού εξοπλισμού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, δύο συνελήφθησαν στον Πλατύκαμπο Λάρισας, από τους οποίους ο ένας για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και αντίσταση, ενώ ο δεύτερος για φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Η τρίτη σύλληψη πραγματοποιήθηκε στον κόμβο Νίκαιας και αφορά σωματικές βλάβες, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και αντίσταση. Από τις επιθέσεις στο σημείο τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Οι αστυνομικές δυνάμεις συνεχίζουν να βρίσκονται στους χώρους όπου πραγματοποιούνται αγροτικές κινητοποιήσεις με σκοπό τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών μέσω του οδικού δικτύου της περιοχής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Εκτροπές κυκλοφορίας

Σε εκτροπές της κυκλοφορίας προχώρησε η Αστυνομία λόγω των αποκλεισμών σημείων του οδικού δικτύου από τους αγρότες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, διακόπηκε η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ από τον Ανισόπεδο Κόμβο Συκουρίου (Χ/Θ 362+061) μέχρι τον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ (Χ/Θ 331+686) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από τις 12.55 (30-11-2025) και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί.

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όλα τα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, τα φορτηγά και τα λεωφορεία που κινούνται επί του Π.Α.Θ.Ε. με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, θα εκτρέπονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ (Χ/Θ 331+686 του Π.Α.Θ.Ε.) προς την Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια στο ύψος του κυκλικού κόμβου Πλατυκάμπου, μέσω της οδού Κωνσταντίνου Καραμανλή θα κατευθύνονται μέσω Επ. Οδού Λάρισας – Αγιοκάμπου στον παράδρομο του Π.ΑΘ.Ε. και θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. από τον Ανισόπεδο Κόμβο Συκουρίου (Χ/Θ 352+918 του Π.Α.Θ.Ε.).

Όλα τα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, τα φορτηγά και τα λεωφορεία που κινούνται επί του Π.Α.Θ.Ε. με κατεύθυνση προς Αθήνα, θα εκτρέπονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Συκουρίου (Χ/Θ 362+061 του Π.Α.Θ.Ε.) και μέσω παραδρόμου Π.Α.Θ.Ε., στην Επ. Οδό Λάρισας – Αγιοκάμπου και ακολούθως μέσω της οδού Κωνσταντίνου Καραμανλή στον κυκλικό κόμβο Πλατυκάμπου μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας – Βόλου, θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. από τον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ (Χ/Θ 331+686 του Π.Α.Θ.Ε.).

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καρδίτσας, για λόγους ασφαλείας, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, από τις 11.45 σήμερα (30-11-2025), και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, απαγορεύεται προσωρινά η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στα εξής τμήματα:

Α. Στην Ε.Ο. Καρδίτσας – Λάρισας, από την 8η χ/θ (ισόπεδος κυκλικός κόμβος Δέλτα Παλαμά) έως την 11η χ/θ (1η διασταύρωση Ματαράγκας – έξοδος ΒΙ.ΠΕ.) &

Β. Στην Ε.Ο. Καρδίτσας – Λαμίας, από την 8η χ/θ (ισόπεδος κυκλικός κόμβος Δέλτα Παλαμά) έως την 15η χ/θ (διασταύρωση Καρποχωρίου – αερογέφυρα Σοφάδων).

Εναλλακτικές διαδρομές

Κατά τη διάρκεια των απαγορεύσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

Κατεύθυνση κυκλοφορίας από και προς Λάρισα:

Όλα τα οχήματα θα εκτρέπονται από τον ισόπεδο κυκλικό κόμβο Δέλτα Παλαμά, μέσω των Τ.Κ. Γοργοβιτών – ΒΙ.ΠΕ. και είσοδο στην Ε.Ο. Καρδίτσας – Λάρισας (ύψος 1ης διασταύρωσης Ματαράγκας) και αντίστροφα.

Κατεύθυνση κυκλοφορίας από και προς Λαμία:

Όλα τα οχήματα θα εκτρέπονται από τον ισόπεδο κυκλικό κόμβο Δέλτα Παλαμά, μέσω των Τ.Κ. Αγίων Θεοδώρων, Καρποχωρίου και είσοδο στην Ε.Ο. Τρικάλων – Καρδίτσας – Ν. Μοναστηρίου (ύψος αερογέφυρας Σοφάδων) και αντίστροφα.

Γ. Στις εισόδους – εξόδους, αμφίπλευρα, του Ανισόπεδου Κόμβου Καρδίτσας του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε-65).

Κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

Εναλλακτικές διαδρομές

Κίνηση εντός Ε-65:

Η είσοδος και η έξοδος των οχημάτων που κινούνται στον Αυτοκινητόδρομο, και προορίζονταν για τον Α/Κ Καρδίτσας θα διεξάγεται από τις προηγούμενες ή επόμενες εισόδους – εξόδους του Ε-65, ήτοι τους Α/Κ Σοφάδων και Προαστίου.