Θεσσαλία: Με ένταση και χημικά ξεκίνησαν τα μπλόκα των αγροτών – Επεισόδια σε Νίκαια, Πλατύκαμπο και Καρδίτσα (Εικόνες & Βίντεο)

Ένταση επικράτησε από νωρίς το μεσημέρι στον Πλατύκαμπο, λίγες ώρες πριν από τη συγκρότηση του αγροτικού μπλόκου στη Νίκαια, όπως είχε ήδη αποφασιστεί από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, καθώς αγρότες που κατευθύνονταν με τρακτέρ προς την περιοχή επιχείρησαν να κινηθούν στην Εθνική οδό.

Η παρουσία ισχυρών δυνάμεων των ΜΑΤ στο σημείο προκάλεσε άμεσα αντιπαραθέσεις, με λεκτικούς διαπληκτισμούς και έντονη πίεση προς την αστυνομία να απομακρύνει την κλούβα που είχε τοποθετηθεί κάθετα στο οδόστρωμα, φράζοντας πλήρως τη διέλευση.

Στο σημείο σημειώθηκαν εντάσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις να κάνουν χρήση χημικών.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις των ΜΑΤ και της ΟΠΚΕ, με το κλίμα να παραμένει τεταμένο, ενώ, λίγο αργότερα δημιουργήθηκε νέα ένταση με τις αστυνομικές δυνάμεις να κάνουν χρήση χημικών και να προχωρούν σε μία προσαγωγή.

Λίγο πριν τις 15:00 οι αγρότες πέρασαν στην εθνική οδό στην περιοχή της Νίκαιας στη Λάρισα.

Οι σημερινές κινητοποίησεις και στη Θεσσαλία αποτελούν το προοίμιο της καθοριστικής συγκέντρωσης στη Νίκαια, όπου συνεχίζεται να καταφθάσουν εκατοντάδες τρακτέρ, με τους αγρότες να δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τον αγώνα τους για το κόστος παραγωγής, τις αποζημιώσεις και το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Καρδίτσα: Αγρότες «έσπασαν» το μπλόκο της ΕΛΑΣ και βγήκαν στην Εθνική

Ένταση επικράτησε σήμερα το μεσημέρι μεταξύ αγροτών της Καρδίτσας και ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων όταν οι πρώτοι με εκατοντάδες τρακτέρ, προσπάθησαν να ανέβουν πάνω στον αυτοκινητόδρομο Ε65, στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων που αποφάσισε η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων νομού Καρδίτσας.

Τελικά οι αγρότες κατάφεραν και ανέβηκαν στον αυτοκινητόδρομο με εκατοντάδες τρακτέρ, σπάζοντας τον αστυνομικό κλοιό.

Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κώστας Τζέλλας θεωρεί υπεύθυνη την κυβέρνηση για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, τονίζοντας πως οργανωμένα δίνουμε αγώνα επιβίωσης ενάντια όχι μόνο στην απληρωσιά αλλά και ενάντια στο τεράστιο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές που αγοράζουν τα προϊόντα μας οι εμποροβιομήχανοι, τις ανύπαρκτες υποδομές. Απ. Ζώης/ ΑΠΕ ΜΠΕ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Π.Ε.Ο. Λάρισας – Αθηνών

Την ίδια ώρα, από νωρίς σήμερα το μεσημέρι έχουν τεθεί σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των κινητοποιήσεων στην Π.Ε.Ο. Λάρισας-Αθηνών. Η Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας, αποφάσισε τη διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στο τμήμα από τον κόμβο Βιοκαρπέτ έως και τον κόμβο Νίκαιας – συμπεριλαμβανομένων των κλάδων εισόδου και εξόδου – από τις 12:00 και μέχρι νεωτέρας.

Κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω εναλλακτικών διαδρομών που υποδεικνύει η Τροχαία, η οποία βρίσκεται επί τόπου για την καθοδήγηση των οδηγών και την αποφυγή περαιτέρω συμφόρησης.

Μπλόκα και στην Βοιωτία

Μπλόκο με 150 τρακτέρ έκαναν και οι αγρότες και στον Ορχομενό Βοιωτίας.