Χανιά: Τραγικό τέλος για τον 22χρονο που αγνοούνταν – Εντοπίστηκε νεκρός στη θαλάσσια περιοχή του Τερσανά

Νεκρός εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή του Τερσανά, στα Χωραφάκια Χανίων ο 22χρονος αλλοδαπός, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από χθες, Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το flashnews.gr, ο νεαρός είχε μεταβεί στην παραλία του Τερσανά για να κολυμπήσει, ωστόσο δεν επέστρεψε, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις Αρχές και να ξεκινήσει επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην επιχείρηση συμμετείχαν δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, καθώς και ιδιωτικά σκάφη που πραγματοποιούσαν έρευνες στη θαλάσσια περιοχή.

Παράλληλα, όχημα του Λιμενικού διενεργούσε έρευνες από ξηράς, ενώ σήμερα στις προσπάθειες εντοπισμού του 22χρονου συμμετείχαν και δύτες.

Οι έρευνες διεξάγονταν υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες, καθώς στην περιοχή έπνεαν δυτικοί άνεμοι έντασης 5 έως 6 μποφόρ.

Τελικά, ιδιώτης δύτης εντόπισε το άψυχο σώμα του 22χρονου στη θαλάσσια περιοχή όπου είχε εξαφανιστεί.

Η σορός του περισυνελέγη από αλιευτικό σκάφος και μεταφέρθηκε στην ξηρά, βάζοντας τραγικό τέλος στην επιχείρηση αναζήτησής του.