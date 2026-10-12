Χανιά: Αγωνία για 22χρονο που εξαφανίστηκε στη θάλασσα – Βούτηξε από προβλήτα και χάθηκαν τα ίχνη του

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό ενός 22χρονου αλλοδαπού κολυμβητή, ο οποίος αγνοείται από το απόγευμα της Δευτέρας (12/10) στη θαλάσσια περιοχή του Τερσανά, στο Ακρωτήρι Χανίων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων, ο νεαρός εργάζεται σε ξενοδοχείο της ευρύτερης περιοχής και είχε μεταβεί στην παραλία για να κολυμπήσει.

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Ο 22χρονος φέρεται να βούτηξε στη θάλασσα από προβλήτα, παρουσία φίλου του, ωστόσο έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής.

Τι ανέφερε ο φίλος του 22χρονου

Σύμφωνα με την ενημέρωση των αρμόδιων Αρχών, ο νεαρός είχε πάει στην παραλία του Τερσανά νωρίς το απόγευμα.

Όπως ανέφερε φίλος του, ο 22χρονος βούτηξε από την προβλήτα στη θάλασσα, αλλά στη συνέχεια χάθηκαν τα ίχνη του.

Η εξαφάνισή του κινητοποίησε το Λιμενικό Σώμα, το οποίο ξεκίνησε επιχείρηση εντοπισμού στη θαλάσσια περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εξαφανίστηκε ο νεαρός.

Δύο σκάφη του Λιμενικού και ιδιώτες στις έρευνες

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ξεκίνησε στις 19:30 και συνεχίζεται υπό τον συντονισμό του αρμόδιου Κέντρου Επιχειρήσεων Διάσωσης.

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Στις έρευνες συμμετέχουν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ενώ συνδράμουν και ιδιωτικά σκάφη.

Καθώς έχει πλέον νυχτώσει, τα πληρώματα πραγματοποιούν τις αναζητήσεις με τη βοήθεια προβολέων, προσπαθώντας να εντοπίσουν οποιοδήποτε ίχνος του αγνοούμενου.

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Δυσκολεύουν τις έρευνες οι άνεμοι 6 μποφόρ

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή του Τερσανά δυσχεραίνουν την επιχείρηση.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των Αρχών, στη θαλάσσια περιοχή πνέουν δυτικοί άνεμοι έντασης 6 μποφόρ, προκαλώντας έντονο κυματισμό.

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Παρά τις δυσκολίες και τις συνθήκες περιορισμένης ορατότητας, οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό του 22χρονου.