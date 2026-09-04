Χανιά: Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι που είχαν διαπράξει σωρεία κλοπών

Εξιχνιάστηκαν 14 περιπτώσεις κλοπών στα Χανιά, συνελήφθησαν 3 ανήλικοι ημεδαποί, ενώ ταυτοποιήθηκε ακόμα ένας. Σύμφωνα με τα στοιχεία, αφαίρεσαν δίκυκλες μοτοσυκλέτες, ηλεκτρικά πατίνια και μπαταρίες αυτοκινήτων.

Επιπλέον συνελήφθησαν 3 ημεδαποί κηδεμόνες για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων. Η έρευνα και προανάκριση των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων είχε ως αποτέλεσμα την εξιχνίαση των συγκεκριμένων δεκατεσσάρων περιπτώσεων κλοπών στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων, που σχηματίστηκε και δικογραφία, για σύσταση συμμορίας που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση.

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Οι τρεις κηδεμόνες που συνελήφθησαν για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων είναι ηλικίας 20, 34 και 37 ετών.

Όπως προέκυψε, κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιούλιο του 2026 έως και την 03.09.2026, οι ανήλικοι είχαν διαπράξει 10 κλοπές δίκυκλων μοτοσικλετών και 1 κλοπή ηλεκτρικού πατινιού, 1 απόπειρα κλοπής δίκυκλης μοτοσικλέτας και 2 απόπειρες κλοπής μπαταριών οχημάτων.

Από αστυνομικούς πραγματοποιήθηκαν έρευνες στις οικίες τους όπου βρέθηκε ένα αφαιρεθέν ηλεκτρικό πατίνι και ακόμα ένα η προέλευση του οποίου εξετάζεται, ενώ βρέθηκαν και 7 εκ των αφαιρεθέντων δίκυκλων μοτοσυκλετών τα οποία αποδόθηκαν στους παθόντες.

Επιπλέον σε βάρος της 37χρονης εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για κλοπές. Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.