Εξαρθρώθηκε σπείρα που πραγματοποιούσε κλοπές στην Αττική με συνολική λεία 130.000 ευρώ – Συνελήφθη 23χρονη

Αποδομήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., εγκληματική ομάδα τα μέλη της οποίας διέπρατταν διακεκριμένες κλοπές στην περιοχή της Αττικής.

Συνελήφθη, δυνάμει εντάλματος σύλληψης, μεσημβρινές ώρες της 22-8-2026 στην περιοχή των Καμινίων, 23χρονη μέλος της οργάνωσης κατηγορούμενη για εγκληματική ομάδα που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατ΄επάγγελμα. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και έτερο άτομο, το οποίο έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.

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Στο πλαίσιο της προανακριτικής έρευνας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά και κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφορικών δεδομένων και στοιχείων, προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική ομάδα, με σκοπό την τέλεση διακεκριμένων κλοπών και συνακόλουθα την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, έχοντας καθορίσει διακριτούς ρόλους και χρησιμοποιώντας «επιχειρησιακό» όχημα, αφού εισέρχονταν σε οικίες, αφαιρούσαν αντικείμενα μεγάλης αξίας, τα οποία παρέδιδαν προς εκποίηση σε ενεχυροδανειστήριο στο κέντρο της Αθήνας, λαμβάνοντας χρηματικά ποσά ως αντίτιμο.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο εν λόγω ενεχυροδανειστήριο στο κέντρο της Αθήνας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

το χρηματικό ποσό των -23.000- ευρώ,

-165- γραμμ. χρυσού εκτιμώμενης αξίας -13.000- ευρώ,

και πλήθος κοσμημάτων.

Μετά από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε δύο οικίες μελών της εγκληματικής ομάδας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

το χρηματικό ποσό των -1.900- ευρώ,

πλήθος κοσμημάτων,

κινητό τηλέφωνο και

το «επιχειρησιακό» όχημα της εγκληματικής ομάδας.

Από την προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά έχουν εξιχνιαστεί -3- περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών σε Νέο Φάληρο, Βάρκιζα και Ωρωπό με τη συνολική λεία της εγκληματικής ομάδας να υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των -130.000- ευρώ.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.