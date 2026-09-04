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Τουρκία: Αντιπρόεδρος του CHP ξυλοκοπά την σύντροφό του – “Άσε με ήσυχη” του φώναζε η γυναίκα (βίντεο)

Το θύμα ήταν σε σχέση μαζί του για 10 χρόνια

Τουρκία: Αντιπρόεδρος του CHP ξυλοκοπά την σύντροφό του – “Άσε με ήσυχη” του φώναζε η γυναίκα (βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Τον ξυλοδαρμό της Οζλέμ Σανβέρ, από τον πρώην σύντροφό της και αντιπρόεδρο του κόμματος CHP, Μπερχάν Σιμσέκ κατέγραψε κάμερα ασφαλείας στην Τουρκία, προκαλώντας σάλο στην γείτονα χώρα.

Στο βίντεο το οποίο φέρεται να έχει καταγραφεί το 2021, ο Σιμσέκ φαίνεται αρχικά να κλωτσάει την Σανβέρ, η οποία φωνάζει από τον πόνο.

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Όταν στη συνέχεια η γυναίκα, η οποία ήταν για 10 χρόνια σε σχέση με τον δράστη, προσπάθησε να πιάσει το τηλέφωνό της, ο Τούρκος πολιτικός την άρπαξε και την πήγε σηκωτή μέσα στο σπίτι στο οποίο εκτυλίχθηκε το επεισόδιο, με την Σανβέρ να φωνάζει «άσε με ήσυχη».

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η καταγγελία σε βάρος του αντιπρόεδρου του κόμματος Κιλιντσντάρογλου έγινε τον Απρίλιο με δικαστήριο να επιβάλει στον Σιμσέκ για δύο μήνες απαγόρευση να προσεγγίζει την Σανβέρ.

Στην καταγγελία της η Σανβέρ ανέφερε, επίσης, ότι ήταν θύμα ξυλοδαρμών, προσβολών, απειλών αλλά και κατ’ οίκον περιορισμού από τον Σιμσέκ, με τουρκικά μέσα να αναφέρουν ότι οι καταγγελίες της επιβεβαιώθηκαν από ιατροδικαστή που την εξέτασε.

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