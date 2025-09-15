Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
Χανιά: Σύλληψη άνδρα υπεύθυνου για 10 εμπρηστικές ενέργειες

Θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή

Στο αυτόφωρο οδηγήθηκε άνδρας στο Χανιά που κατηγορείται για 10 περιπτώσεις εμπρησμών σε ξηρά χόρτα και κάδους απορριμμάτων.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να έβαλε φωτιά σε κάδους και ξερά χόρτα στις περιοχές Περιβόλια και Νέα Χώρα, του δήμου Χανίων την Κυριακή (14/9).

Ο ανωτέρω κρατείται και θα οδηγηθεί την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025 ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής αρχής.

