Χανιά: Σύλληψη άνδρα υπεύθυνου για 10 εμπρηστικές ενέργειες

Στο αυτόφωρο οδηγήθηκε άνδρας στο Χανιά που κατηγορείται για 10 περιπτώσεις εμπρησμών σε ξηρά χόρτα και κάδους απορριμμάτων.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να έβαλε φωτιά σε κάδους και ξερά χόρτα στις περιοχές Περιβόλια και Νέα Χώρα, του δήμου Χανίων την Κυριακή (14/9).

Ο ανωτέρω κρατείται και θα οδηγηθεί την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025 ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής αρχής.