Έβρος: Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Αισύμη

H φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (14/09) σε δασική έκταση στην Αισύμη στον Έβρο.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 35 πυροσβέστες με εννέα οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ. Ως τη δύση του ήλιου επιχειρούσαν για την κατάσβεση 1 ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο, ενώ, δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

