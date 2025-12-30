Χανιά: Στο νοσοκομείο με δηλητηρίαση εργαζόμενοι της καθαριότητας που εισέπνευσαν τοξικές ουσίες

Στο νοσοκομείο Χανίων κατέληξαν δύο εργαζόμενοι στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Χανίων το βράδυ της Δευτέρας, καθώς κατά τη διάρκεια αποκομιδής σκουπιδιών εισέπνευσαν τοξική ουσία που κάποιοι είχαν πετάξει στον κάδο των σκουπιδιών.

Σύμφωνα με το cretalive, το γεγονός γνωστοποίησε ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου Χανίων Μιχάλης Τσουπάκης σε ανάρτησή του επισημαίνοντας ότι η ζωή των υπαλλήλων τέθηκε σε κίνδυνο από την ανεύθυνη συμπεριφορά κάποιων πολιτών.

Πιο συγκεκριμένα ο κ. Τσουπάκης αναφέρει:

«Τις γιορτινές μέρες ο κόσμος χαίρεται και διασκεδάζει. Παράλληλα, όμως, οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα δίνουν τον δικό τους αγώνα για να παραμείνει η πόλη καθαρή και ασφαλής. Δυστυχώς, κάποιοι ασυνείδητοι έθεσαν σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή δύο εργαζομένων του Δήμου, τοποθετώντας τοξικές ουσίες σε κάδους απορριμμάτων. Αποτέλεσμα ήταν να εισπνεύσουν τοξικές ουσίες και να περάσουν το βράδυ στο νοσοκομείο. Η ευθύνη που έχουμε όλοι να προστατεύουμε τους ανθρώπους που εργάζονται για το κοινό καλό, αλλά και το περιβάλλον, είναι μεγάλη και δεν πρέπει να την αγνοούμε».

Μιλώντας στο Cretalive ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Καθαριότητας Δήμου Χανίων Μιχάλης Τσουπάκης διευκρίνισε ότι το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 10 το βράδυ της Δευτέρας στην περιοχή του Πύργου στα Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου. Τη στιγμή που οι εργαζόμενοι άδειαζαν τον κάδο στο απορριμματοφόρο αντιλήφθηκαν αναθυμιάσεις από την τοξική ουσία που είχε πεταχτεί στα οργανικά σκουπίδια.

«Αμέσως, έκαναν χρήση των ΜΑΠ που είχαν στη διάθεσή τους” εξηγεί ο κ. Τσουπάκης «ωστόσο, ένιωσαν δυσφορία. Φυσικά, το δρομολόγιο σταμάτησε αμέσως και οι δύο υπάλληλοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις. Όπως μας ενημέρωσαν οι γιατροί είχαν υποστεί δηλητηρίαση από την τοξική ουσία. Τους χορηγήθηκε τριήμερη αναρρωτική άδεια και πήραν εξιτήριο από το νοσοκομείο Χανίων στις 10 το πρωί της Τρίτης».

Τρίτο περιστατικό μέσα σε ενάμιση χρόνο

Θα πρέπει, πάντως, να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται ανάλογο περιστατικό στα Χανιά. Από τη Μεγάλη Εβδομάδα του 2024 μέχρι και σήμερα, έχουν σημειωθεί συνολικά τρία ανάλογα εργατικά ατυχήματα.

Όπως τόνισε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Χανίων, τη Μεγάλη Εβδομάδα του 2024, εργαζόμενος στην καθαριότητα αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα με την όρασή του. Κατά τη διάρκεια της αποκομιδής των απορριμμάτων καυστικό υγρό έσταξε στο πρόσωπό του. Το περιστατικό είχε συμβεί στα Περιβόλια Χανίων με τον δημοτικό υπάλληλο να μεταφέρεται στο νοσοκομείο, καθώς είχε υποστεί εγκαύματα στην περιοχή γύρω από τα μάτια. Σωτήριο είχε αποδειχθεί το γεγονός ότι φορούσε προστατευτικά γυαλιά που περιόρισαν τις συνέπειες του εργατικού ατυχήματος, παρ’ όλα αυτά, όπως τόνισε ο κ. Τσουπάκης «εξακολουθεί να ταλαιπωρείται μέχρι και σήμερα».

Το δεύτερο περιστατικό είχε καταγραφεί, μεταγενέστερα, στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων και κατά τη διάρκεια της αποκομιδής απορριμμάτων με το σύστημα πόρτα – πόρτα. Ο εργαζόμενος στην καθαριότητα σήκωσε μία κούτα για να τη μεταφέρει στο απορριμματοφόρο και τότε από το εσωτερικό της χύθηκε πάνω του καυστικό υγρό, πιθανότατα ακουαφόρτε. Ενδεικτικό της καυστικότητας του υγρού – όπως σημείωσε ο κ. Τσουπάκης – ήταν ότι τα ρούχα του εργαζόμενου τρύπησαν από το οξύ που έπεσε πάνω του.