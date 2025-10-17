Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
Χανιά: Στο νοσοκομείο ένα 3χρονο αγοράκι που παρασύρθηκε από όχημα – Φέρει τραύματα στο κεφάλι

Το μετέφεραν οι γονείς του αρχικά σε ιδιωτική κλινική

Χανιά: Στο νοσοκομείο ένα 3χρονο αγοράκι που παρασύρθηκε από όχημα – Φέρει τραύματα στο κεφάλι
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το μεσημέρι της Παρασκευής 17/10 στα Χανιά καθώς ένα 3χρονο αγοράκι παρασύρθηκε στο κέντρο της πόλης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Zarpanews οι γονείς του το μετέφεραν αρχικά σε ιδιωτική κλινική που ήταν στο σημείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Στη συνέχεια, το παιδάκι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χανίων όπου και νοσηλεύεται.

