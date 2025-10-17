Χανιά: Στο νοσοκομείο ένα 3χρονο αγοράκι που παρασύρθηκε από όχημα – Φέρει τραύματα στο κεφάλι

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το μεσημέρι της Παρασκευής 17/10 στα Χανιά καθώς ένα 3χρονο αγοράκι παρασύρθηκε στο κέντρο της πόλης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Zarpanews οι γονείς του το μετέφεραν αρχικά σε ιδιωτική κλινική που ήταν στο σημείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Στη συνέχεια, το παιδάκι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χανίων όπου και νοσηλεύεται.