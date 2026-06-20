Χανιά: Στην Σταυρούλα Λεβεντάκη ανήκουν οι κηλίδες αίματος στην τηλεόραση και το πάτωμα του σπιτιού του 43χρονου – Στον εισαγγελέα ο άνδρας

Συνεχείς είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, καθώς κάποια από τα ίχνη αίματος που βρέθηκαν μέσα στο σπίτι που διέμενε ο 43χρονος Σκοπιανός, ανήκουν στην αγνοούμενη γυναίκα

Ο 43χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, για τα δενδρύλλια κάνναβης που βρέθηκαν στο χώρο του, ενώ αναμένεται, ακόμα κι εντός της μέρας, να του απαγγελθούν κατηγορίες και για ανθρωποκτονία.

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Σύμφωνα με το CRETA24, κάποια από τα ίχνη αίματος που βρέθηκαν μέσα στο σπίτι που διέμενε ο 43χρονος, το οποίο του ενοικίαζε η 45χρονη Σταυρούλα, ανήκουν στην αγνοούμενη γυναίκα.

Πρόκειται για τις κηλίδες στην τηλεόραση και αυτή που βρέθηκε στο πάτωμα, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα για τα ίχνη αίματος την σφουγγαρίστρα και το βαν του.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά ο 43χρονος κατά την διάρκεια της ολονύχτιας ανάκρισής του από τους αστυνομικούς, δεν ομολόγησε και αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση. Μάλιστα φέρεται να ισχυρίζεται πως δέχθηκε απειλές από τον αδερφό και το περιβάλλον του αδερφού της αγνοούμενης και φοβήθηκε, με αποτέλεσμα να κρυφτεί.

Κινδυνεύει η ζωή μου” λέει ο 43χρονος

Υπενθυμίζεται ότι, ο συλληφθέντας, μιλώντας στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ», ισχυρίζεται πως δέχτηκε απειλές για την ζωή του.

Συγκεκριμένα, όπως ισχυρίστηκε, άτομο εισέβαλε στο σπίτι του οπλισμένο και του ζήτησε να παραμείνει σιωπηλός, ενώ υποστήριξε ότι οι ενέργειες αυτές συνδέονται με πρόσωπα από το περιβάλλον της οικογένειας της αγνοούμενης.

Παράλληλα, άφησε αιχμές για εμπλοκή του αδελφού της 45χρονης, υποστηρίζοντας ότι οι απειλές συνδέονται με την υπόθεση και με οικονομικές διαφορές που, όπως ισχυρίζεται, σχετίζονται με περιουσιακά ζητήματα.

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«Απ’ τον αδερφό της και τον φίλο του. Εγώ κρύβομαι γιατί εχθές μόλις έφυγε η Αστυνομία από το σπίτι μου, μετά από τρεις ώρες ήρθαν στο σπίτι ένας τύπος και με απειλούσε με όπλο να μην πω τίποτα.

– Δημοσιογράφος: Ποιος σας απειλεί;

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– Ενοικιαστής: Ο αδερφός της Σταυρούλας να μην μιλήσω.

– Δημοσιογράφος: Να μην πείτε τι;

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– Ενοικιαστής: Για την Σταυρούλα.

– Δημοσιογράφος: Δηλαδή;

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– Ενοικιαστής: Δεν έχω πολλή μπαταρία. Είμαι άφαντος από εχθές.

Όπως λέει ο ενοικιαστής: «Ήρθανε στο σπίτι, ξέρανε ποια μέρα θα έρθει η Σταυρούλα. Ένας τύπος μου χτύπησε την πόρτα, του άνοιξα την πόρτα, μπήκε μέσα στο σπίτι με όπλο, με κουκούλες. Βαστούσε κουκούλα και με βαστούσε στο σπίτι. ‘Δεν θα σου κάνω τίποτα, απλώς θέλω την Σταυρούλα να την τρομάξω, που θα τα γράψει όλα στου Γιάννη. Ούτε στην Σταυρούλα θα κάνω κακό ούτε σε σένα’».

– Δημοσιογράφος: Σας κράταγε όμηρο με όπλο;

– Ενοικιαστής: Δεν με βαστούσε όμηρο, απλώς μου λέει ‘δεν θα μιλήσεις πουθενά, τίποτα μέχρι να μιλήσω εγώ με την Σταυρούλα’. Δεν με βαστούσε όμηρο, μου λέει ‘κανονικά εσύ συνεχίζεις σαν να μην έγινε τίποτα, δεν θα της κάνουμε κακό της Σταυρούλας’».

– Δημοσιογράφος: Ο αδερφός της δηλαδή έστειλε αυτόν τον άνθρωπο, πιστεύετε εσείς, για να σας απειλήσει;

– Ενοικιαστής: Ναι, που θα βαστήξουν μετά την Σταυρούλα, μέχρι να του γράψει την περιουσία του Γιάννη πίσω. Όλη την περιουσία που είχαν.

– Δημοσιογράφος: Και γιατί ήρθε σε εσάς;

– Ενοικιαστής: Γιατί ήξερε ότι θα ερχόταν η Σταυρούλα στο σπίτι μου 100%, ποιες μέρες θα ερχόταν στο σπίτι μου και περίμενε την Σταυρούλα να έρθει να την πάρουν, να του γράψει όλη την περιουσία στον Γιάννη, στον αδερφό της.

– Δημοσιογράφος: Ο αδερφός της δηλαδή ουσιαστικά ήταν αυτός που σας απειλούσε, που έστειλε αυτόν τον άνθρωπο από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό λέτε;

– Ενοικιαστής: Ναι, ναι.

«Θέλει να βγάλει την ευθύνη από πάνω του»

Απαντώντας στις καταγγελίες του 43χρονου, ο αδελφός της Σταυρούλας Λεβεντάκη εμφανίστηκε κατηγορηματικός, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς και κάνοντας λόγο για προσπάθεια μετατόπισης ευθυνών.

«Νομίζω είναι το τελευταίο του χαρτί πριν αποκαλύψει τι έχει κάνει. Θέλει να βγάλει την ευθύνη από πάνω του και τον βολεύει που ακουγόταν όλο αυτό ότι εγώ δεν τα είχα καλά με την αδερφή μου», δήλωσε χαρακτηριστικά στο «Φως στο Τούνελ».

Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο 43χρονος εμπλέκεται στην εξαφάνιση της αδελφής του, επισημαίνοντας πως, κατά την άποψή του, η υπόθεση δεν σχετίζεται με οικονομικές διαφορές.

«Θεωρώ ότι δεν έχει να κάνει με λεφτά. Έχει να κάνει με κάτι άλλο που έγινε στο σπίτι εκείνη την στιγμή… Είδε κάτι που δεν έπρεπε;», ανέφερε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η 45χρονη να βρέθηκε μπροστά σε κάτι κρίσιμο λίγο πριν χαθούν τα ίχνη της.

Ο αδελφός της Σταυρούλας Λεβεντάκη, μιλώντας επίσης στην εκπομπή, εμφανίστηκε προβληματισμένος από τις συνεχείς εξελίξεις και τις αντιφατικές πληροφορίες.

Όπως ανέφερε, η υπόθεση αλλάζει διαρκώς μορφή και δημιουργεί νέα ερωτήματα, τα οποία παραμένουν αναπάντητα.

«Τώρα έχει ανατραπεί όλο πάλι… περιμένω να δω την αλλαγή», είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η κατάσταση εξελίσσεται με τρόπο που εντείνει την αγωνία της οικογένειας.

Παράλληλα, ζήτησε να υπάρξουν καθαρές απαντήσεις για το τι έχει συμβεί στην αδελφή του, τονίζοντας: «Πάει από αντίφαση σε αντίφαση μονίμως… θέλω να βρεθεί η αδερφή μου, να μας πει τι έχει κάνει».