Χανιά: Σοβαρό τροχαίο με εγκατάλειψη – Τραυματίστηκε οδηγός μηχανής (Βίντεο – Φωτογραφίες)

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 15/1 στον Πλατανιά Χανίων όταν αυτοκίνητο παρέσυρε οδηγό μηχανής.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Kriti360.gr ο οδηγός μηχανής προσπάθησε να αποφύγει κάποιο άλλο ΙΧ που μπήκε στον δρόμο από τη διασταύρωση, έχασε τον έλεγχο και έπεσε στις καλαμιές, σπάζοντας το χέρι του.

Το όχημα στη συνέχεια εξαφανίστηκε. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον τραυματία για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο Χανίων.

