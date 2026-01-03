Χανιά: Σοβαρό επεισόδιο με τουλάχιστον 12 τραυματίες σε χώρο κράτησης μεταναστών – Φέρεται να ξέσπασε για ένα μπουφάν

Επεισόδιο μεταξύ μεταναστών – προσφύγων σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην προσωρινή δομή φιλοξενίας και κράτησης στο εκθεσιακό κέντρο της Αγυιάς στα Χανιά.

Σύμφωνα με το Zarpanews περίπου 12 άτομα μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χανίων όπου τους προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με την αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής Ελένη Ζερβουδάκη, το επεισόδιο προκλήθηκε όταν μετανάστης πήρε το μπουφάν άλλου κάτι που οδήγησε σε γενικευμένη συμπλοκή μεταξύ τους. Με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ περίπου δώδεκα άτομα μεταφέρθηκαν ατο Νοσοκομείο Χανίων, κάποιοι ελαφρά τραυματισμένοι και άλλα περισσότερο.

Στην Αγυιά βρίσκονται μετανάστες που έφτασαν στην Κρήτη μέσω της ακριτικής Γαύδου. Οι περισσότεροι προέρχονται από το Μπαγκλαντές, την Αίγυπτο, το Πακιστάν και το Σουδάν.