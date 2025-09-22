iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Σοκ με θάνατο βρέφους 2 μηνών – Πέθανε από ασφυξία, συνελήφθησαν οι γονείς

Το βρέφος βρέθηκε από τους γονείς χωρίς τις αισθήσεις του

Χανιά: Σοκ με θάνατο βρέφους 2 μηνών – Πέθανε από ασφυξία, συνελήφθησαν οι γονείς
DEBATER NEWSROOM

Σοκαρισμένη είναι η κοινωνία των Χανίων μετά από τον θάνατο βρέφους μόλις δύο μηνών στις Καλύβες Αποκορώνου την Κυριακή (21/9).

Σύμφωνα με το zarpanews.gr oι γονείς του βρέφους, με καταγωγή από την Φιλανδία ξύπνησαν την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου το πρωί και βρήκαν το βρέφος τους χωρίς τις αισθήσεις του.

Κάλεσαν άμεσα το ΕΚΑΒ για να μεταφερθεί το μωρό στο Νοσοκομείο Χανίων όμως ήταν ήδη πολύ αργά. “Ασφυκτικός θάνατος” ήταν το πόρισμα των ιατροδικαστών.

Οι γονείς συνελήφθησαν.

