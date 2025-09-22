Χανιά: Σοκ με θάνατο βρέφους 2 μηνών – Πέθανε από ασφυξία, συνελήφθησαν οι γονείς

Σοκαρισμένη είναι η κοινωνία των Χανίων μετά από τον θάνατο βρέφους μόλις δύο μηνών στις Καλύβες Αποκορώνου την Κυριακή (21/9).

Σύμφωνα με το zarpanews.gr oι γονείς του βρέφους, με καταγωγή από την Φιλανδία ξύπνησαν την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου το πρωί και βρήκαν το βρέφος τους χωρίς τις αισθήσεις του.

Κάλεσαν άμεσα το ΕΚΑΒ για να μεταφερθεί το μωρό στο Νοσοκομείο Χανίων όμως ήταν ήδη πολύ αργά. “Ασφυκτικός θάνατος” ήταν το πόρισμα των ιατροδικαστών.

Οι γονείς συνελήφθησαν.