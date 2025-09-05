Χανιά: Προφυλακιστέος ακόμα ένας κατηγορούμενος για την μαφία της Κρήτης – Συνεχίζονται οι απολογίες των τελευταίων 17 συλληφθέντων

Συνεχίζονται οι απολογίες 17 κατηγορούμενων για την εγκληματική οργάνωση στα Χανιά, οι οποίοι προσήλθαν στο Δικαστικό Μέγαρο σήμερα το πρωί, δεύτερη μέρα των απολογιών των 43 συλληφθέντων βάση της πρώτης δικογραφίας.

Οι απολογίες αφορούν σε έκνομες πράξεις σχετικά με ναρκωτικά, όπλα, διακίνηση κατοχή και εμπορία αυτών, εκβιασμούς, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και διαπλοκή με θεσμικούς εκπροσώπους, πάντα σε σχέση με την πρώτη δικογραφία.

Ανάμεσα στους προς απολογία και οι δύο, που φέρονται ως οι εγκέφαλοι του παράνομου κυκλώματος. Μέχρι αυτή την ώρα, έχουν ολοκληρώσει τις απολογίες τους σε ανακριτές και την εισαγγελέα, τρεις εκ των κατηγορουμένων έχοντας κριθεί ως προφυλακιστέος ένας εξ αυτών.

Με χειροκροτήματα η μεταγωγή των δύο φερόμενων αρχηγών στον ανακριτή

Από τις 9 το πρωί, άρχισαν να περνούν το κατώφλι της Εισαγγελίας Χανίων οι τελευταίοι 17 κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους και τα δύο αδέρφια από τον Σταυρό που φέρεται να ήταν αρχηγοί της οργάνωσης.

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, την ώρα της μεταγωγής τους, συγγενείς και φίλοι τους που ήταν συγκεντρωμένοι στα δικαστήρια, φώναζαν “μη φοβάσαι τίποτα, γίγαντα, σ’ αγαπάμε” και ξέσπασαν σε χειροκροτήματα.