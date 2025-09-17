Χανιά: Νέα ένταση στην Αγυιά με μετανάστες – Σε επιφυλακή Αστυνομία και Λιμενικό

Η ατμόσφαιρα στο εκθεσιακό κέντρο της Αγυιάς στα Χανιά, όπου φιλοξενούνται εκατοντάδες μετανάστες, παραμένει τεταμένη, σχεδόν ένα 24ωρο μετά τα επεισόδια της Δευτέρας (16.09.2025).

Όπως μεταδίδει το cretalive.gr, οι μετανάστες που παραμένουν στον ήδη υπερπλήρη χώρο αντέδρασαν εκ νέου, προκαλώντας νέα ένταση και ανησυχία. Η Αστυνομία και το Λιμενικό βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή, με ισχυρή παρουσία στο σημείο, ώστε να αποτραπούν περαιτέρω επεισόδια.

Λίγο μετά τις 8 το βράδυ, περίπου 200 Σουδανοί μετανάστες μεταφέρθηκαν με λεωφορεία στο λιμάνι της Σούδας και από εκεί, με πλοίο της γραμμής, σε δομή φιλοξενίας στην ενδοχώρα. Την ώρα της αναχώρησης, οι περίπου 800 που παραμένουν στο εκθεσιακό κέντρο ξέσπασαν σε χειροκροτήματα και ζητωκραυγές.

Η διαδικασία αποσυμφόρησης του χώρου θα συνεχιστεί και αύριο, με την αναχώρηση άλλων περίπου 200 ατόμων, που αποτελεί και το μέγιστο αριθμό μετακινούμενων ανά ημέρα.