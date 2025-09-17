Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Λιβύη: 13 διασωθέντες από ανατροπή σκάφους με πρόσφυγες στα ανοικτά του Τομπρούκ

Το UNHCR στη Λιβύη εκφράζει συλλυπητήρια για τα αγνοούμενα θύματα

Λιβύη: 13 διασωθέντες από ανατροπή σκάφους με πρόσφυγες στα ανοικτά του Τομπρούκ
DEBATER NEWSROOM

Το γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) στη Λιβύη ανακοίνωσε σήμερα πως μόλις 13 άνθρωποι διασώθηκαν μετά την ανατροπή σκάφους με 74 επιβαίνοντες – κυρίως πρόσφυγες από το Σουδάν – στα ανοικτά των ακτών του Τομπρούκ.

Υπογραμμίζοντας ότι αγνοείται η τύχη δεκάδων επιβαινόντων, το γραφείο της UNHCR στη Λιβύη εκφράζει τα συλλυπητήρια στις οικογένειες και τα αγαπημένα πρόσωπα των θυμάτων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ τονίζει πως «επειδή οι ασφαλείς και νόμιμες οδοί (σ.σ. μετανάστευσης) είναι διαθέσιμες μόνο σε έναν πολύ μικρό αριθμό ανθρώπων, η πραγματική λύση είναι ο τερματισμός του πολέμου στο Σουδάν, ώστε οι οικογένειες (των εκτοπισμένων) να επιστρέψουν στα σπίτια τους και να μην επιχειρούν τέτοια επικίνδυνα ταξίδια».

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ιράν: Η Τεχεράνη έτοιμη να βρει μια δίκαιη λύση με τους Ευρωπαίους για το πυρηνικό της πρόγραμμα
ΔΙΕΘΝΗ

Ιράν: Η Τεχεράνη έτοιμη να βρει μια δίκαιη λύση με τους Ευρωπαίους για το πυρηνικό της πρόγραμμα

Το Ιράν είναι έτοιμο να βρει μια “δίκαιη και ισορροπημένη” λύση με τους Ευρωπαίους στο θέμα του πυρηνικού του προγράμματος, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί μετά την τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τους ομολόγους του της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας. “Το Ιράν είναι έτοιμο να βρει μια δίκαιη και ισορροπημένη […]

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ