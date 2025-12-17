Χανιά: «Μας ζήτησε πολλά λεφτά και τελικά αποδείχθηκε απατεώνας», λέει ο πατέρας του 33χρονου που αγνοείται – Συνεχίζονται οι έρευνες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό του 33χρονου γιατρού στην Κρήτη, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν πριν από δέκα ημέρες.

Την ίδια ώρα, σοβαρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η υπόθεση ενός 54χρονου ιδιώτη ερευνητή, ο οποίος συνελήφθη κατηγορούμενος για απάτη, καθώς φέρεται να εκμεταλλεύτηκε την αγωνία της οικογένειας, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να εντοπίσει τον αγνοούμενο μέσω «κβαντικής τεχνολογίας».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 54χρονος, που αυτοπροσδιοριζόταν ως επικεφαλής «Ινστιτούτου Επιστημονικής Έρευνας Ζυρίχης», φέρεται να έλαβε τρίχες και προσωπικά αντικείμενα του αγνοούμενου από τους γονείς του, ισχυριζόμενος ότι μέσω δορυφορικού συστήματος και ανάλυσης DNA μπορούσε να εντοπίσει το στίγμα του 33χρονου.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε, τα πρώτα ίχνη οδηγούσαν στην περιοχή του λιμανιού της Σούδας, χωρίς ωστόσο να μπορεί να προσδιορίσει συγκεκριμένη τοποθεσία, καθώς –όπως ανέφερε– ο γιατρός «κινούνταν πολύ γρήγορα».

Ο πατέρας του αγνοούμενου μίλησε στην εκπομπή Live News, περιγράφοντας την αγωνία που βιώνει η οικογένεια: «Μας ζήτησε πολλά χρήματα και τελικά αποδείχθηκε απατεώνας. Μας έλεγε ότι τον βρίσκει εδώ και εκεί, πιστέψαμε, χαρήκαμε, αλλά δεν υπήρχε τίποτα. Όσο περνούν οι μέρες, τα πράγματα δυσκολεύουν».

Όταν οι ισχυρισμοί του 54χρονου κρίθηκαν αβάσιμοι, αστυνομικοί τον προσήγαγαν για εξηγήσεις και στη συνέχεια προχώρησαν στη σύλληψή του. Ο ίδιος, μιλώντας δημόσια, επέμενε ότι διαθέτει τεχνολογία «που δεν υπάρχει αλλού», χωρίς ωστόσο να μπορεί να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία.

Την ίδια στιγμή, οι συγγενείς του 33χρονου γιατρού συνεχίζουν να αγωνιούν. Ο αδερφός του ανέφερε πως μέχρι και το Σάββατο πριν την εξαφάνιση όλα έδειχναν φυσιολογικά: «Ήταν καλά, μιλούσαμε για το μέλλον, για τη δουλειά και τις διακοπές. Δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα ή κάτι που να προμήνυε όσα ακολούθησαν».

Η εξαφάνιση του γιατρού, ο οποίος εργάζεται ως ΩΡΛ στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, δηλώθηκε από τους γονείς του, που διαμένουν εκτός Κρήτης, όταν δεν κατάφεραν να επικοινωνήσουν μαζί του. Από τις 12 Δεκεμβρίου έχει ενεργοποιηθεί Silver Alert, ενώ οι έρευνες συντονίζονται από την Ελληνική Αστυνομία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην επιχείρηση συμμετέχουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, κλιμάκιο της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, καθώς και drone για εναέρια επιτήρηση. Το βάρος των ερευνών έχει δοθεί στην περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων, όπου εντοπίστηκε το αυτοκίνητο του 33χρονου με μηχανική βλάβη, αλλά και μέσα στην πόλη των Χανίων.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις Αρχές να εξετάζουν κάθε πιθανό στοιχείο, την ώρα που η οικογένεια ελπίζει σε ένα θετικό αποτέλεσμα και τον εντοπισμό του 33χρονου ζωντανού.