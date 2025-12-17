Χανιά: Υπό κράτηση ερευνητής που υποσχόταν να εντοπίσει τον 33χρονο γιατρό με “κβαντική τεχνολογία”

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ένας 54χρονος ερευνητής, που υποστήριζε ότι είχε εντοπίσει μέσω της “κβαντικής τεχνολογίας” στα Χανιά τα ίχνη του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου που αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, o 54χρονος κλήθηκε από τις αστυνομικές αρχές να δώσει εξηγήσεις στην Ασφάλεια Χανίων. Στο σπίτι του δεν βρέθηκε το παραμικρό που να δικαιολογεί τη δήθεν… πατέντα, με αποτέλεσμα να τεθεί υπό κράτηση, ενώ δεν αποκλείεται να συλληφθεί λόγω εξαπάτησης της οικογένειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος είχε προσεγγίσει την οικογένεια του γιατρού υποσχόμενος πως με την… “παγκόσμια πατέντα” του θα μπορέσει να βρει τον αγνοούμενο γιατρό.

Μάλιστα, η μητέρα του γιατρού μετά την επικοινωνία της με τον ερευνητή, βρέθηκε στην Κρήτη ελπίζοντας πως θα βοηθηθεί για τον εντοπισμό του γιου της.

Ο 54χρονος, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, έλαβε από την οικογένεια του γιατρού τρίχες, τις οποίες τοποθέτησε σε ειδικό μηχάνημα. Μέσω μιας διαδικασίας που –όπως λέει– βασίζεται στην κβαντική φυσική και τη χρήση δορυφόρων, ανέφερε ότι εντόπισε ίχνη του Αλέξη Τσικόπουλου στην περιοχή του λιμανιού της Σούδας.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το neakriti.gr, πριν από λίγες ημέρες είχε δηλώσει ότι ο 33χρονος μετακινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, γεγονός που καθιστούσε αδύνατο τον ακριβή εντοπισμό του.

Οι πληροφορίες αυτές περιήλθαν στην Ασφάλεια Χανίων, η οποία προχώρησε στην προσαγωγή του άνδρα.

Όσον αγορά στον 33χρονο γιατρό, που εργαζόταν στο «Βενιζέλειο» νοσοκομείο Ηρακλείου, εξακολουθεί να αγνοείται, με τις έρευνες των Αρχών έως τώρα να έχουν αποβεί άκαρπες.

Από την πρώτη στιγμή οργανώθηκε εκτεταμένη επιχείρηση εντοπισμού από την Ελληνική Αστυνομία, ενώ το βράδυ της Πέμπτης (12/12) ενεργοποιήθηκε και Silver Alert, έπειτα από αίτημα της οικογένειας και τη σχετική δήλωση εξαφάνισης. Η απόφαση αυτή ελήφθη καθώς δεν υπήρχε καμία ένδειξη επικοινωνίας ή εντοπισμού του 33χρονου.