Χανιά: Ηλικιωμένος εγκλωβίστηκε σε δύσβατο σημείο – Επιχειρούν 2 ελικόπτερα στην επιχείρηση παροχής βοήθειας
Συναγερμός στις Αρχές
Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές το απόγευμα της Κυριακής όταν ένας ηλικιωμένος άνδρας εγκλωβίστηκε σε δύσβατο σημείο στα Χανιά της Κρήτης.
Συγκεκριμένα, ο ηλικιωμένος άνδρας εγκλωβίστηκε στην Δημοτική Ενότητα Πελεκάνου του Δήμου Καντάνου Σελίνου στα Χανια της Κρήτης, με την Πυροσβεστική να στήνει επιχείρηση παροχής βοήθειας, όπου επιχειρούν 15 πυροσβέστες αλλά και 2 ελικόπτερα του ΕΚΣΕΔ.
Σε εξέλιξη παροχής βοηθείας σε αλλοδαπό ηλικιωμένο, από δύσβατο σημείο στη Δ.Ε. Πελεκάνου του δήμου Καντάνου – Σελίνου, Χανιών #Κρήτη.
Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες, ενώ κινητοποιήθηκαν 2 Ε/Π του #ΕΚΣΕΔ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 5, 2025
