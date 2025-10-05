Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ηλικιωμένος εγκλωβίστηκε σε δύσβατο σημείο – Επιχειρούν 2 ελικόπτερα στην επιχείρηση παροχής βοήθειας

Συναγερμός στις Αρχές

Χανιά: Ηλικιωμένος εγκλωβίστηκε σε δύσβατο σημείο – Επιχειρούν 2 ελικόπτερα στην επιχείρηση παροχής βοήθειας
DEBATER NEWSROOM

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές το απόγευμα της Κυριακής όταν ένας ηλικιωμένος άνδρας εγκλωβίστηκε σε δύσβατο σημείο στα Χανιά της Κρήτης.

Συγκεκριμένα, ο ηλικιωμένος άνδρας εγκλωβίστηκε στην Δημοτική Ενότητα Πελεκάνου του Δήμου Καντάνου Σελίνου στα Χανια της Κρήτης, με την Πυροσβεστική να στήνει επιχείρηση παροχής βοήθειας, όπου επιχειρούν 15 πυροσβέστες αλλά και 2 ελικόπτερα του ΕΚΣΕΔ.

ΕΛΛΑΔΑ

