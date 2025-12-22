Χανιά: Εντοπίστηκαν ακόμα 60 μετανάστες ανοιχτά της Γαύδου, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη, καθώς το βράδυ της Κυριακής 21/12 εντοπίστηκαν 108 μετανάστες ανοιχτά της Παλαιόχωρας και τα ξημερώματα σήμερα Δευτέρα εντοπίστηκαν ακόμη 60 ανοιχτά της Γαύδου.

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, οι 60 αλλοδαποί, ανάμεσα στους οποίους και μικρά παιδιά, μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας ενώ αναμένεται εντός της ημέρας να μεταφερθούν στα Χανιά.

Οι συνεχείς αφίξεις μεταναστών προκαλούν ασφυξία στις τοπικές αρχές, οι οποίες με κάθε δυνατό τρόπο και με τη συμβολή εθελοντών προσπαθούν να διαχειριστούν όσο καλύτερα μπορούν την κατάσταση.