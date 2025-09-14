Χανιά: Δύο συλλήψεις για όπλα και ζωοκλοπή

Συνελήφθησαν 2 ημεδαποί για αδικήματα που αφορούν σε όπλα και ζωοκλοπή στα Χανιά, ενώ από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων όπλα, φυσίγγια και κάλυκες.

Η σύλληψη έγινε χθες Σάββατο από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Χανίων και πρόκειται για έναν 62χρονο και έναν 22χρονο. Μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οικίες και ποιμνιοστάσια των συγκεκριμένων προσώπων σε περιοχή του Δήμου Αποκορώνου.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχεθήκαν: “Πιστόλι με γεμιστήρα, 3 πολεμικά τυφέκια, 2 κυνηγετικά όπλα, 2 αεροβόλα όπλα, 143 φυσίγγια, κάνη πολεμικού όπλου, 13 κάλυκες και 2 γεμιστήρες”.

Επίσης σε βάρος του ενός ημεδαπού σχηματίσθηκε δικογραφία για παραβάσεις της αστυνομικής διάταξης περί ζωοκλοπής λόγω έλλειψης πινακίδας και αδυναμίας συγκέντρωσης του ποιμνίου.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.