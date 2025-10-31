Διαγραφές “αιώνιων” φοιτητών: Πώς αξιολογείτε τη ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας;
Χανιά: Χειροπέδες σε 31χρονο σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης

Για χειραγώγηση δεδομένων υπολογιστή με σκοπό δόλιο οικονομικό κέρδος

Χανιά: Χειροπέδες σε 31χρονο σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Ένας αλλοδαπός συνελήφθη χθες τα ξημερώματα, Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, στα Χανιά, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων και πρόκειται για αλλοδαπό 31 ετών, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης Αρχών Βελγίου για χειραγώγηση δεδομένων υπολογιστή με σκοπό την απόκτηση δόλιου οικονομικού κέρδους.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

