Χανιά: Ανείπωτη τραγωδία στα Φαλάσαρνα – Πατέρας πνίγηκε στη θάλασσα, ενώ σώθηκε ο γιος του

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στην παραλία Φαλάσαρνα των Χανίων καθώς ένας 71χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του.

Παράλληλα, ο 48χρονος γιος του αν και κινδύνευσε τελικά κατάφερε να σωθεί. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Flashnews οι δύο άνδρες ενώ κολυμπούσαν, κατέληξαν να πνίγονται, με τους λουόμενους να αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο και να σπεύδουν για βοήθεια.

Οι άνδρες οδηγήθηκαν, τελικά, εκτός θάλασσας, με τους λοιπούς παρευρισκόμενους να ξεκινούν την παροχή πρώτων βοηθειών.

Δυστυχώς, ο 71χρονος άνδρας δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, ενώ ο 48χρονος γιος του επανήλθε, κατόπιν υπεράνθρωπης προσπάθειας από τους ντόπιους.

Στο σημείο, έσπευσε ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Κισάμου και παρέλαβε τους δύο άνδρες.

Ο 48χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, όπου και νοσηλεύεται, ενώ δυστυχώς, για τον 71χρονο, οι γιατροί απλώς διαπίστωσαν τον θάνατό του.