Χαμός σε ξενοδοχείο στην Κρήτη – Οι υπεύθυνοι κατήγγειλαν τουρίστρια ότι αφόδευσε μέσα στην πισίνα και εκείνη απάντησε με μήνυση

Ο κακός χαμός επικράτησε σε ξενοδοχείο στην Κρήτη το μεσημέρι της Τρίτης 12/8 καθώς υπήρξαν εκατέρωθεν μηνύσεις από τους υπεύθυνους και μια τουρίστρια.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα αναφέρει το Cretapost τόσο ο 47χρονος υπεύθυνος του ξενοδοχείου σε περιοχή της Χερσονήσου και ο 70χρονος εκπρόσωπος της επιχείρησης προχώρησαν σε καταγγελία εις βάρος μιας 53χρονης τουρίστριας από την Γερμανία κατηγορώντας την ότι αφόδευσε μέσα στην πισίνα.

Η 53χρονη συνελήφθη από τις Αρχές, με την ίδια από την πλευρά της να καταθέτει μήνυση ψευδή στοιχεία και συκοφαντική δυσφήμιση.

Το αποτέλεσμα ήταν οι αστυνομικοί να προχωρήσουν στην σύλληψη και των δύο στελεχών του ξενοδοχείου ενώ την ίδια ώρα ερευνούν την υπόθεση για να εξακριβώσουν τι πραγματικά συνέβη.