Συνελήφθη στη Γερμανία μέλος της ρωσικής μαφίας – Εμπλέκεται στις δολοφονίες Σκαφτούρου, Ρουμπέτη, Μουζακίτη

Χειροπέδες σε έναν 31χρονο, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τρεις ανθρωποκτονίες και μία απόπειρα ανθρωποκτονίας που είχαν διαπραχθεί στην Ελλάδα, πέρασαν οι Αρχές στη Γερμανία.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, πρόκειται για τις εκτελέσεις των Γιάννη Σκαφτούρου, Βασίλη Ρουμπέτη και Διονύση Μουζακίτη, ενώ ο 31χρονος θεωρείται μέλος της λεγόμενης «ρωσικής μαφίας».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Ελληνική Αστυνομία, ο 31χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 31/7/2026 σε περιοχή της Γερμανίας, έπειτα από πολύμηνες έρευνες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας και τη συνδρομή των διεθνών συνεργασιών των διωκτικών Αρχών.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 31χρονος είναι μέλος εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην παρασκευή και διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων λαθραίων καπνικών προϊόντων στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές της χώρας. Η συγκεκριμένη οργάνωση είχε εξαρθρωθεί τον Μάρτιο του 2025.

Παράλληλα, σε βάρος του εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις για την ανθρωποκτονία Έλληνα πολίτη στις 14/1/2024 στην περιοχή του Νέου Κόσμου, καθώς και για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε εκρήξεις και εμπρησμούς.

Επιπλέον, ο 31χρονος καταζητούνταν με εντάλματα σύλληψης για υπόθεση αρπαγής σωφρονιστικού υπαλλήλου, αλλά και για υπόθεση κατοχής πολεμικού τυφεκίου τύπου Kalashnikov.

Για τον συλληφθέντα έχουν ήδη κινηθεί οι διαδικασίες έκδοσής του στην Ελλάδα, προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της ελληνικής Δικαιοσύνης.