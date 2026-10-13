Χαλκιδική: Κακώσεις σε θώρακα και σπονδυλική στήλη έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση της 51χρονης που πέθανε μετά από αιμοκάθαρση

Κακώσεις στον θώρακα και τη σπονδυλική στήλη εντοπίστηκαν κατά την ιατροδικαστική εξέταση της 51χρονης γυναίκας που έχασε τη ζωή της στη Χαλκιδική, με τις Αρχές να διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός της.

Τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης δημιουργούν ερωτήματα, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί μέχρι στιγμής η αιτία θανάτου της γυναίκας ή ο μηχανισμός πρόκλησης των κακώσεων.

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Για την ολοκλήρωση της διερεύνησης αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, τα οποία θα συνεκτιμηθούν με τα υπόλοιπα ιατροδικαστικά ευρήματα.

Μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από ιδιωτική κλινική

Η 51χρονη βρισκόταν σε ιδιωτική κλινική της Χαλκιδικής, όπου υποβαλλόταν σε αιμοκάθαρση.

Το απόγευμα της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου, η γυναίκα μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου.

Εκεί, οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες για να την επαναφέρουν, χωρίς όμως αποτέλεσμα, καθώς η 51χρονη κατέληξε.

Τι εξετάζουν οι Αρχές

Η διαπίστωση κακώσεων στον θώρακα και τη σπονδυλική στήλη αποτελεί ένα από τα στοιχεία που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας.

Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί πώς προκλήθηκαν οι κακώσεις ούτε αν συνδέονται με τον θάνατο της γυναίκας.

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Καθοριστικό ρόλο στην περαιτέρω διερεύνηση αναμένεται να διαδραματίσουν οι εργαστηριακές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων θα αξιολογηθούν σε συνδυασμό με τα αρχικά ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Πολυγύρου

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Πολυγύρου, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες θανάτου της 51χρονης.

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Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει προσδιοριστεί επίσημα η αιτία θανάτου.