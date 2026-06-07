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Χαλκιδική: Νεκρός 44χρονος δικυκλιστής σε τροχαίο στην Εθνική Οδό

Το δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου

Χαλκιδική: Νεκρός 44χρονος δικυκλιστής σε τροχαίο στην Εθνική Οδό
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
Χρήστος Παπαδόπουλος

Ένας 44χρονος έχασε τη ζωή του στο 37,5 χιλιόμετρο της εθνικής οδού Πολυγύρου – Θεσσαλονίκης στη Χαλκιδική όταν η δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της.

Το δυστύχημα συνέβη χτες βράδυ περίπου στις 20:00. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου.

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