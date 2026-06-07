Χαλκιδική: Νεκρός 44χρονος δικυκλιστής σε τροχαίο στην Εθνική Οδό
Το δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου
Ένας 44χρονος έχασε τη ζωή του στο 37,5 χιλιόμετρο της εθνικής οδού Πολυγύρου – Θεσσαλονίκης στη Χαλκιδική όταν η δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της.
Το δυστύχημα συνέβη χτες βράδυ περίπου στις 20:00. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις