Χαλκιδική: Νεκρός 44χρονος δικυκλιστής σε τροχαίο στην Εθνική Οδό

Ένας 44χρονος έχασε τη ζωή του στο 37,5 χιλιόμετρο της εθνικής οδού Πολυγύρου – Θεσσαλονίκης στη Χαλκιδική όταν η δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της.

Το δυστύχημα συνέβη χτες βράδυ περίπου στις 20:00. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου.