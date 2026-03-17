Χαλκιδική: Μυστήριο με ανθρώπινα οστά σε τεχνητή λίμνη

Συναγερμός σήμανε στη Χαλκιδική, έπειτα από τον εντοπισμό ανθρώπινων οστών σε μεγάλη ξενοδοχειακή εγκατάσταση στη Σιθωνία.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το περιστατικό ήρθε στο φως της δημοσιότητας στις 03 Μαρτίου, κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού σε τεχνητή λίμνη που ανήκει σε παλιό συγκρότημα της δεκαετίας του 1970, ενώ οι έρευνες των αστυνομικών αρχών είναι σε εξέλιξη.

Όπως γράφει το voria.gr, στον πυθμένα της λίμνης εντοπίστηκαν τα οστά, κάτι που κινητοποίησε άμεσα τις αρχές στη Χαλκιδική, οι οποίες ερευνούν την υπόθεση εξετάζοντας κάθε πιθανό σενάριο.

Όπως εκτιμάται, τα ευρήματα βρίσκονταν εκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, διότι η λίμνη δεν είχε υποστεί πρόσφατο καθαρισμό.

Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης έχει μεταφερθεί το υλικό, όπου αναμένεται οι ειδικοί να προχωρήσουν σε αναλύσεις ώστε να διαπιστωθεί η ταυτότητα του ατόμου, αλλά και οι συνθήκες του θανάτου.