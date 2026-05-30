Χαλκιδική: “Γουρούνα” έπεσε σε κανάλι – Απεγκλωβίστηκε τραυματισμένος ο οδηγός

Τραυματισμένος ανασύρθηκε οδηγός γουρούνας που έπεσε σε αρδευτικό κανάλι έπειτα από εκτροπή του οχήματος στην περιοχή της Χαλκιδικής.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό και την ανάσυρση του τραυματία.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν τέσσερις πυροσβέστες, εθελοντές και δύο πυροσβεστικά οχήματα.