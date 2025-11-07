Χαλκιδική: Φωταγωγήθηκε το πρώτο δέντρο της Ελλάδας για τα Χριστούγεννα (Βίντεο – Φωτογραφίες)

Την έναρξη της εορταστικής περιόδου σηματοδότησε στολισμός του πρώτου χριστουγεννιάτικου δέντρου στην Ελλάδα που έγινε στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με το Thestival η φωταγώγηση πραγματοποιήθηκε σήμερα σε μια λαμπρή εκδήλωση στην γραφική πλατεία του ορεινού χωριού, παρουσία πλήθους επισκεπτών κάθε ηλικίας.

Το επιβλητικό έλατο, ύψους περίπου 13 μέτρων, εντυπωσίασε με τον πλούσιο στολισμό του και τα λαμπερά του φώτα.

Στη γιορτή του έλατου παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων, η Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, Κατερίνα Ζωγράφου, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, οι βουλευτές Χαλκιδικής Γιάννης Γιώργος, Απόστολος Πάνας καθώς και εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων ενώ μήνυμα στην εκδήλωση έστειλε ο δήμαρχος Πολυγύρου Γιώργος Εμμανουήλ από την Αλεξανδρούπολη που βρίσκεται για το συνέδριο της ΚΕΔΕ.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ταξιάρχη, ο Σύλλογος Νεολαίας Ταξιάρχη, ο Αθλητικός Σύλλογος Χολομών, ο Σύλλογος Γυναικών Ταξιάρχη και ο Σύλλογος Απανταχού Ταξιαρχιωτών.

Στον Ταξιάρχη στολίζουν τόσο νωρίς γιατί η παράδοση θέλει το ξακουστό χωριό των ελάτων να είναι το πρώτο που θα σημάνει την έναρξη των Χριστουγέννων, την παραμονή της γιορτής του πολιούχου και προστάτη του χωριού, Αρχαγγέλου Μιχαήλ, μετά τον μέγα εσπερινό.

Οι κάτοικοι του χωριού ασχολούνται συστηματικά με την καλλιέργεια των ελάτων. Μετά τη γιορτή του πολιούχου ξεκινούν οι εργασίες κοπής των Χριστουγεννιάτικων δέντρων. Για τον λόγο αυτό, οι Ταξιαρχιώτες στολίζουν πρώτοι, φροντίζοντας να μην μείνει κανένα σπίτι αστόλιστο στην Ελλάδα.

Και φέτος οι ελατοπαραγωγοί αναμένεται να είναι στα πόστα τους σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και άλλες πόλεις στα τέλη Νοεμβρίου ενώ οι τιμές θα παραμείνουν στα περσινά επίπεδα.