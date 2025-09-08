Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο; Ψήφισε Εδώ
Χαλκιδική: 70χρονη τραυματίστηκε σε δύσβατη περιοχή στη νησίδα Καυκανάς – Την έσωσαν πυροσβέστες

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Χαλκιδική: 70χρονη τραυματίστηκε σε δύσβατη περιοχή στη νησίδα Καυκανάς – Την έσωσαν πυροσβέστες
DEBATER NEWSROOM

Με επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας απεγκλωβίστηκε 70χρονη η οποία είχε τραυματιστεί σε δύσβατη περιοχή στην νησίδα Καυκανάς, στη Χαλκιδική.

Στο σημείο μετέβη ένα περιπολικό όχημα του Λιμενικού Σώματος από ξηράς, ενώ απέπλευσε και το ιδιωτικό ταχύπλοο σκάφος “Άνεμος” Λ.Κ.με επιβαίνοντες κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σταυρού.

Η τραυματίας απεγκλωβίστηκε από τη δύσβατη περιοχή και μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Ολυμπιάδος, απ’ όπου διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Ιπποκράτειο ”, για παροχή ιατρικής περίθαλψης.

