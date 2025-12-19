Η αυστηροποίηση των ποινών θα μπορούσε να μειώσει τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων;
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Ξανά στις φλόγες παλιό ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης (βίντεο)

Συναγερμός στην Πυροσβεστική

DEBATER NEWSROOM

Αναστάτωση επικράτησε τα ξημερώματα της Παρασκευής 19/12 στο κέντρο της Χαλκίδας για νέα φωτιά στο ίδιο παλιό ξενοδοχείο που είχε τυλιχθεί στις φλόγες πριν από λίγες μόλις εβδομάδες.

Σύμφωνα με το eviathema.gr, η φωτιά ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, κινητοποιώντας άμεσα στελέχη της Πυροσβεστικής υπηρεσίας Χαλκίδας.

Στο σημείο έσπευσαν οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χαλκίδας. Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για την κατάσβεση, προσπαθώντας να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς σε γειτονικά οικήματα, σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή της πόλης.

Το γεγονός ότι πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό μέσα στον ίδιο μήνα στο συγκεκριμένο κτίριο έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό τόσο στους περίοικους όσο και στις αρχές.

ΕΛΛΑΔΑ

