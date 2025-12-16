Χαλκίδα: Στο νοσοκομείο ηλικιωμένος μετά από φωτιά σε σπίτι

Φωτιά ξέσπασε σε σπίτι στην Χαλκίδα το απόγευμα της Τρίτης, με αποτέλεσμα ένας άνδρας να χρειαστεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το eviaonline.gr, ο ηλικιωμένος άνδρας εγκλωβίστηκε μέσα στο σπίτι που είχε ξεσπάσει η πυρκαγιά. Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Χαλκίδας διότι είχε υποστεί εγκαύματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ξέσπασε η φωτιά σε ισόγειο χώρο κατοικίας. Χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστών τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο πριν προλάβει να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις.