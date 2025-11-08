Χαλκίδα: Νέες λεπτομέρειες για τη φονική οπαδική συμπλοκή που στοίχισε την ζωή του 20χρονου

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη φονική συμπλοκή με οπαδικά κίνητρα που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 3 Νοεμβρίου στη Χαλκίδα και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του 20χρονου.

Σύμφωνα με το evima.gr, οπαδοί του Ολυμπιακού κατευθύνθηκαν έξω από τον σύνδεσμο της ΑΕΚ για να αφαιρέσουν διακριτικά από τα μέλη της αντίπαλης ομάδας. Εκεί ήρθαν σε επαφή με την παρέα του Μάριου, η οποία δεν φορούσε διακριτικά, αλλά λόγω κοινής καταγωγής γνωρίζονταν και ξεκίνησε λογομαχία. Η ένταση κλιμακώθηκε όταν νεαροί της ΑΕΚ φέρεται να έσπασαν τον καθρέφτη ενός ΙΧ, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη μεταξύ των δύο οχημάτων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο ένα αυτοκίνητο επέβαιναν τέσσερις οπαδοί του Ολυμπιακού και στο άλλο τέσσερις της ΑΕΚ. Μετά από αρκετά χιλιόμετρα κόντρας, τα οκτώ άτομα κατέβηκαν και άρχισαν συμπλοκή με μαχαίρια και άλλα αντικείμενα. Κάποιοι από τους εμπλεκόμενους ήταν συμμαθητές ή γείτονες.

Δεν έχει γίνει γνωστό ποιος μαχαίρωσε τον Μάριο και ποιος απέκρυψε το όπλο, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται σε ξηρά και θάλασσα. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στον 30χρονο «καθαριστή», που αποτυπώνεται σε βίντεο να μαζεύει στοιχεία από τον τόπο του εγκλήματος, πιθανώς αλλοιώνοντας αποδεικτικά στοιχεία.

Ο 19χρονος που φέρεται να συμμετείχε στη συμπλοκή, γνωστός και από την υπόθεση δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, είναι τραυματίας από αιχμηρό αντικείμενο, γεγονός που δείχνει ενεργή συμμετοχή στη συμπλοκή με οπαδούς της ΑΕΚ.

Η αστυνομία αναζητά μαρτυρίες, βιντεοληπτικό υλικό και ομολογίες για να προσδιοριστεί ποιος προκάλεσε το θανατηφόρο πλήγμα στον Μάριο. Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι οι οκτώ εμπλεκόμενοι είχαν στην κατοχή τους μαχαίρια, ενώ κάποιοι και ρόπαλα. Ένας από τους συλληφθέντες οπαδούς της ΑΕΚ ομολόγησε ότι είχε μαχαίρι και το πέταξε στη θάλασσα, υποδεικνύοντας το σημείο για έρευνα από δύτες του Λιμενικού.

Στη συνέχεια, ο 20χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας με αυτοκίνητο, στο οποίο επιβιβάστηκε από τους ίδιους οπαδούς, αλλά δυστυχώς εγκαταλείφθηκε νεκρός. Οι αρχές κατέγραψαν τον τύπο του οχήματος, ένα γκρι FIAT PUNTO, και τον αριθμό κυκλοφορίας για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.