Χαλκίδα: Στα δικαστήρια οι συλληφθέντες για τη δολοφονία του 20χρονου – “Μάριε ζεις”, συγκλονιστικές στιγμές στο σημείο της τραγωδίας

Την πόρτα των δικαστηρίων Χαλκίδας πέρασαν λίγο μετά τις 9 το πρωί οι συλληφθέντες για το φονική συμπλοκή με θύμα τον 20χρονο, που έγινε το βράδυ της Δευτέρας 3/11 στο κέντρο της πόλης.

Οι 7 συλληφθέντες που κατηγορούνται για συμπλοκή, ανθρωποκτονία με δόλο, επικίνδυνη σωματική βλάβη, υπόθαλψη και παραβάσεις της νομοθεσίας για τον αθλητισμό οδηγήθηκαν ενώπιον της Ανακρίτριας Χαλκίδας.

Υπενθυμίζεται ότι χθες συνελήφθη ακόμη ένα άτομο που φέρεται να επέστρεψε στον τόπο του αιματηρού περιστατικού και αλλοίωσε κρίσιμα στοιχεία που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν λεπτομέρειες για το χρονικό της δολοφονίας.

Εν τω μεταξύ, στιγμές οδύνης επικράτησαν το βράδυ στη Χαλκίδα, όπου δεκάδες πολίτες μαζεύτηκαν στην οδό Ληλαντίων, στο σημείο που 20χρονος δολοφονήθηκε μετά από οπαδικό επεισόδιο.

Στον τόπο του εγκλήματος, στο πάρκινγκ ενός σούπερ μάρκετ στη Νέα Αρτάκη, δεσπόζουν κεριά, λουλούδια και σημειώματα. «Μάριε, ζεις», γράφει ένα από αυτά — μια φράση που επαναλαμβάνεται από φίλους και αγνώστους, σύμβολο πένθους για έναν ακόμη ανούσιο θάνατο.

Στο σημείο βρέθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για την αποτροπή νέων επεισοδίων, καθώς η ατμόσφαιρα παραμένει τεταμένη.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς για τη διαλεύκανση των συνθηκών του εγκλήματος.

Παράλληλα, οι αρχές έχουν κατασχέσει δύο οχήματα που φαίνεται να χρησιμοποιήθηκαν για τη διαφυγή των εμπλεκομένων, ενώ οι ανακριτικές διαδικασίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας, συνελήφθησαν συνολικά επτά (7) άτομα που συμμετείχαν σε συμπλοκή, με οπαδικό κίνητρο, η οποία έλαβε χώρα χθες (03-11-2025) αργά το βράδυ, σε περιοχή της Χαλκίδας και είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 20χρονου ημεδαπού.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της έρευνας, συνελήφθη ένα ακόμη άτομο, το οποίο μετά τη συμπλοκή μετέβη στο σημείο και με ενέργειές του αλλοίωσε στοιχεία στον τόπο του εγκλήματος.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για συμπλοκή, ανθρωποκτονία με δόλο, επικίνδυνη σωματική βλάβη, υπόθαλψη και παραβάσεις της νομοθεσίας για τον αθλητισμό.

Για την εξιχνίαση της υπόθεσης, σημαντική ήταν η συνδρομή των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε).

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, -4- επιβάτες οχήματος και ομοίως -4- επιβάτες έτερου οχήματος συνεπλάκησαν μεταξύ τους, ενώ λίγο αργότερα ο 20χρονος εμπλεκόμενος στο περιστατικό μεταφέρθηκε με όχημα και αφέθηκε στην είσοδο νοσοκομείου, θανάσιμα τραυματισμένος από αιχμηρά αντικείμενα.

Από τη διενεργηθείσα προανάκριση, με ανάλυση ψηφιακών μέσων και ειδικές ανακριτικές τεχνικές, διαπιστώθηκε ότι εμπλεκόμενοι στη συμπλοκή τυγχάνουν οπαδοί δύο διαφορετικών ομάδων, ενώ από τις περαιτέρω έρευνες ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία τους και συνελήφθησαν.

Μάλιστα, από το εν λόγω περιστατικό τραυματίστηκαν, από αιχμηρά αντικείμενα, ακόμα δύο από τους συλληφθέντες, ένας εκ των οποίων νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Από τις έρευνες που διενεργήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα δύο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, στα οποία επέβαιναν τα άτομα που συμμετείχαν στη συμπλοκή.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας.