Χαλκίδα: Έκλεψε από ανθοπωλείο αλεξανδρινό και εξαφανίστηκε (βίντεο)

Ιδιοκτήτης ανθοπωλείου ανέβασε το υλικό από την κάμερα ασφαλείας του στη Χαλκίδα, καθώς κατέγραψε την κλοπή χριστουγεννιάτικου φυτού του και συγκεκριμένα ενός αλεξανδρινού.

Όπως ο ίδιος γράφει αγανακτισμένος είναι η δεύτερη φορά που τον κλέβει το ίδιο άτομο, καθώς την πρώτη την είχε τσακώσει όπως υποστηρίζει με το γλαστράκι στην τσέπη.

Σύμφωνα με το οπτικό υλικό, η άγνωστη γυναίκα πλησιάζει το εξωτερικό σταντ με τα λουλούδια, κρύβεται από πίσω με τρόπο, παίρνει την γλάστρα με το χριστουγεννιάτικο λουλούδι και φεύγει από το σημείο σαν να μην έχει συμβεί τίποτα.

Ο ιδιοκτήτης ενημέρωσε την αστυνομία για το περιστατικό και η έρευνα είναι σε εξέλιξη.