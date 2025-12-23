Χαλκίδα: Έκλεψε από ανθοπωλείο αλεξανδρινό και εξαφανίστηκε (βίντεο)
Η κλοπή καταγράφηκε από την κάμερα ασφαλείας
Ιδιοκτήτης ανθοπωλείου ανέβασε το υλικό από την κάμερα ασφαλείας του στη Χαλκίδα, καθώς κατέγραψε την κλοπή χριστουγεννιάτικου φυτού του και συγκεκριμένα ενός αλεξανδρινού.
Όπως ο ίδιος γράφει αγανακτισμένος είναι η δεύτερη φορά που τον κλέβει το ίδιο άτομο, καθώς την πρώτη την είχε τσακώσει όπως υποστηρίζει με το γλαστράκι στην τσέπη.
Σύμφωνα με το οπτικό υλικό, η άγνωστη γυναίκα πλησιάζει το εξωτερικό σταντ με τα λουλούδια, κρύβεται από πίσω με τρόπο, παίρνει την γλάστρα με το χριστουγεννιάτικο λουλούδι και φεύγει από το σημείο σαν να μην έχει συμβεί τίποτα.
@redpassion_xalkida Μην κλέβεις κλέφτη είναι Χριστούγεννα … Η καλή μας είναι η δεύτερη φορά που μας κάνει επίσκεψη,την πρώτη φορά την έπιασα με την γλάστρα μέσα από το μπουφάν… αυτή την φορά ήταν λίγο πιο τυχερή…. δεν παίρνω όρκο για το πόσο ακόμα …… έχει ενημερωθεί και η αστυνομία για τις πράξεις της ….. #καλαπηγεκαιαυτο #κλοπη #μηκλεβειςκλεφτη #χριστουγεννα #χαλκιδα ♬ sonido original – escenas de peliculas de acción
Ο ιδιοκτήτης ενημέρωσε την αστυνομία για το περιστατικό και η έρευνα είναι σε εξέλιξη.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις